    सोनभद्र में मासूम की चूल्हे में जलकर मौत, मां का फंदे से लटका मिला शव

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    सोनभद्र के बभनी क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना घटी। एक गांव में एक वर्षीय बच्चे की चूल्हे में जलने से मौत हो गई, जबकि उसकी मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में महिला के विक्षिप्त होने की बात सामने आई है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बभनी थाना क्षेत्र के जोबेदह गांव में बुधवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक वर्षीय मासूम की चूल्हे की आग से जलकर मौत हो गई। जबकि उसकी मां 28 वर्षीय राजपति बैगा ने उसी कमरे में बड़ेर से फांसी लगाकर जान दे दी।

    संदिग्ध परिस्थितियों में हुई दोनों को लेकर तरह-तरह की चर्चा है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि महिला ने खुद बच्चे को चूल्हे में जलाकर मार डाला और फिर फांसी लगा ली।

    गुरुवार की सुबह जब मायके के लोग सो कर उठे तो महिला को फंदे से लटका देख अवाक रह गए। जब लोगों ने चूल्हे में बच्चे को जलकर मरा देखा तो चींख पुकार मच गई।

    जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। महिला को उसके पिता बुधवार को ही उसके ससुराल से लेकर मायके आए थे। बभनी थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि महिला विक्षिप्त थी। मामले की जांच की जा रही है।