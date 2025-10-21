भिंड में ट्रक चलाने से मना करने पर दलित ड्राइवर को पीटा, पेशाब पिलाया
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दिवाली के दिन एक दलित ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने की घटना हुई। ट्रक चलाने से मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सुरपुरा में एक दलित ट्रक चालक के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने की घटना सामने आई है। यह घटना दीवाली के दिन हुई, जब चालक ने ट्रक चलाने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया।
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल ट्रक चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने उसकी स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस कर रही आरोपों की जांच
उन्होंने बताया कि चालक को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की शिकायत पर मारपीट, बंधक बनाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पेशाब पिलाने के आरोप की भी जांच की जा रही है।
