बडवानी में गंदा पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, उल्टी-दस्त के बाद अस्पताल में भर्ती
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सजवानी गांव में दूषित पानी पीने से 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने नल जल योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग और जनपद सीईओ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों को उपचार प्रदान किया। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एमपी के बडवानी जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सजवानी में दोदर्जन से अधिक ग्रामीणों को अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया कुछ ग्रामीणों को जिला अस्पताल में भर्ती किया।
ग्रामीणों के अनुसार नल जल की लाइनों में ड्रेनेज का पानी मिलने से लोगों को यह शिकायत होनेलगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच, सचिव, सीईओ की अनदेखी के चलते यहस्थिति बनी।
बड़वानी में दूषित पानी से 50 से ज्यादा बीमार
यह सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जनपद सीईओ मोतीलाल काग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजोंके हाल जानकर उपचार दिया। इस दौरान एक गंभीर मरीज को शहर के निजी अस्पतालमें भी भर्ती किया गया। हालांकि फिलहाल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है।
ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया लापरवाही का आरोप
आशा कार्यकर्ता, एएनएम और मेडिकल ऑफिसर ने भी पड़ितों के घर पहुंच कर जानकारी ली। वहीं गांव पहुंचे जनपद सीईओ काग को ग्रामीण बाइक पर बैठाकर नल जल के लीकेज होने वाले वाल और लाइन दिखाने ले गए। एक जगह नाली के पासबने नल के चैंबर में कचरा पाया गया। वहीं लाइन लीकेज होने के बात सामने आई। गांव के मध्य गुजर रहे स्टेट हाईवे किनारे पुलिया के नीचे चेंबर के आसपास खासी गंदगी पसरी दिखाई दी। इसको लेकर ग्रामीणों नेस्थानीय सरपंच, सचिव और जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।
