बडवानी में गंदा पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, उल्टी-दस्त के बाद अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एमपी के बडवानी जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सजवानी में दोदर्जन से अधिक ग्रामीणों को अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया कुछ ग्रामीणों को जिला अस्पताल में भर्ती किया।

ग्रामीणों के अनुसार नल जल की लाइनों में ड्रेनेज का पानी मिलने से लोगों को यह शिकायत होनेलगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच, सचिव, सीईओ की अनदेखी के चलते यहस्थिति बनी।

बड़वानी में दूषित पानी से 50 से ज्यादा बीमार

यह सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जनपद सीईओ मोतीलाल काग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजोंके हाल जानकर उपचार दिया। इस दौरान एक गंभीर मरीज को शहर के निजी अस्पतालमें भी भर्ती किया गया। हालांकि फिलहाल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है।