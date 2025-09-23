Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश में उड़द व तूर की सारी उपज की होगी खरीदारी, सरकार ने किसानों को लेकर बताई प्राथमिकता

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ 2025-26 सीजन में उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलहन-तिलहन की व्यापक खरीद होगी। उत्तर प्रदेश में उड़द और तूर की पूरी उपज सरकार खरीदेगी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और बिचौलियों की भूमिका नहीं होगी। दोनों राज्यों में 13890 करोड़ रुपये से अधिक की उपज खरीदी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    उत्तर प्रदेश में उड़द व तूर की सारी उपज की होगी खरीदारी (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ 2025-26 सीजन में उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलहन-तिलहन की व्यापक खरीद की जाएगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उड़द और तूर की पूरी उपज सरकार खरीदेगी। किसानों के हित में पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया से ही खरीद की जाएगी, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिले और बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों राज्यों में 13,890 करोड़ रुपये से अधिक की उपज खरीदी जाएगी।शिवराज ने मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों सूर्यप्रताप शाही और राघवजी पटेल के साथ समीक्षा की। बैठक में कृषि सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

    कृषि मंत्री ने क्या कहा?

    कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि खरीद केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक या चेहरे से प्रमाणीकरण और पीओएस मशीनें अनिवार्य रूप से लगाई जाएं। इससे सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक किसान ही उपज बेच सकें।उन्होंने कहा कि खरीफ 2025-26 में उत्तर प्रदेश में उड़द के 2.27 लाख टन की शत-प्रतिशत खरीद होगी, जिसकी कीमत लगभग 1777 करोड़ रुपये होगी।

    तूर की भी पूरी 1.13 लाख टन उपज खरीदी जाएगी, जिस पर करीब 910 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा मूंग की 1983 टन खरीद 17.38 करोड़ रुपये में, तिल की 30,410 टन खरीद 299 करोड़ रुपये में और मूंगफली की 99,438 टन खरीद 722 करोड़ रुपये में होगी।

    सरकार का किसानों पर फोकस

    इसी तरह गुजरात में भी सोयाबीन, मूंग और मूंगफली की खरीद को स्वीकृति दी गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ की पहली अग्रिम अनुमान रिपोर्ट आने के बाद जरूरत पड़ने पर खरीद की मात्रा में संशोधन भी किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय पर और उचित मूल्य देना है।