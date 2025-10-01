Language
    DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को दशहरा गिफ्ट, बढ़ गया DA; अब कितनी मिलेगी सैलरी?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दशहरे का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस फैसले से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों के लिए खुशी लेकर आया है।

    DA Hike News : सरकारी कर्मचारियों को दशहरा गिफ्ट (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दशहरा का गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

    कैबिनेट के नोटिफिरेशन के अनुसार, यह मौजूदा दर को 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत मूल वेतन या पेंशन तक बढ़ाता है। मंहगाई के प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से की गई इस बढ़ोतरी से लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनरों को लाभ होगा।

    इस निर्णय से सरकार पर सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। यह संशोधन 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

    'द पल्स मिशन' को मंजूरी

    कैबिनेट ने 'द पल्स मिशन' को मंजूरी दी है। यह एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। मिशन को छह साल में लागू किया जाएगा, 2025-26 से 2030-31 तक, 11,440 करोड़ रुपये के खर्च होगा।

    रबी की फसलों पर MSP में वृद्धि

    पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने भी सीजन 2026-27 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी। सरकार ने 2026-27 के लिए रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया है, ताकि उनकी उपज के लिए उत्पादकों को पारिश्रमिक कीमतें सुनिश्चित हो सकें।

    किन फसलों की MSP में इजाफा?

    एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि को 600 रुपये प्रति क्विंटल कुसुम के लिए घोषित किया गया है, इसके बाद दाल (मसूर) 300 रुपये प्रति क्विंटल है। रेपसीड एंड सरसों, ग्राम, जौ, और गेहूं के लिए, 250 रुपये प्रति क्विंटल, 225 रुपये प्रति क्विंटल, 170 रुपये प्रति क्विंटल और 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।

