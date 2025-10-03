Cyclone Shakti: अरब सागर में उठ रहा चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तरी अरब सागर में गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की पुष्टि की है। अगले 24 घंटों में यह और तीव्र होकर भीषण चक्रवात में बदल जाएगा। आईएमडी के अनुसार यह तूफान पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। शक्ति नाम श्रीलंका द्वारा सुझाया गया था जिसका अर्थ है शक्ति।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम विभाग ने उत्तरी अरब सागर के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की पुष्टि की है। यह पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और अगले 24 घंटे में और तीव्र होकर भीषण चक्रवात में बदल जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, आईएमडी ने पहले सूचित किया था कि उत्तर-पूर्व अरब सागर पर एक गहरा दबाव क्षेत्रव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। 3 अक्टूबर को सुबह 8.30 बजे कर यह दबाव क्षेत्र द्वारका से लगभग 240 किलोमीटर पश्चिन-दक्षिण-पश्चिम और पोरबंदर से 270 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित था।

Deep Depression intensified into a cyclonic storm #Shakhti over NE Arabian Sea and lay near latitude 21.7N and longitude 66.8E,about 250 km west-southwest of Dwarka. To move west-southwestwards and intensify further into a severe cyclonic storm in next 24 hrs. pic.twitter.com/iaHbaQF8hP — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025 भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका अगले तीन घंटों में इस दबाव क्षेत्र के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके बाद यह शुरुआत में लगभग पश्चिम की ओर और बाद में पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।

The Deep #Depression over northeast #Arabian #Sea moved northwestwards with a speed of 12 kmph during last 6 hours and lay centered at 0830 hrs IST of today, the 3rd October, 2025 over the same region near latitude 21.5N and longitude 67.0E, about 240 km wests-outhwest of Dwarka pic.twitter.com/AnUrxGEm2I — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025 उत्तर-पूर्वी अरब सागर के ऊपर दिख रही भंवर इनसैट-3डी सैटेलाइट इमेट में उत्तर-पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक भंवर दिखाई दे रही है। उत्तरी और उससे सटे मध्य अरब सागर, साथ ही कच्छ क्षेत्र और कच्छ की खाड़ी में बिखरे हुए से लेकर टूटे हुए निम्न और मध्यम बादल, तीव्र से लेकर अति तीव्र संवहन के साथ देखे जा रहे हैं। इससे पहले, आईएमडी ने एक्स पर आगामी चक्रवात शक्ति के संभावित मार्ग के बारे में जानकारी देते हुए एक अपडेट पोस्ट किया था।

उत्तर-पूर्व अरब सागर पर एक गहरा दवाब आईएमडी के अनुसार, अधिकांश संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल संकेत देते हैं कि उत्तर-पूर्व अरब सागर पर एक गहरा अवदाब उत्तर-पूर्व और समीपवर्ती उत्तर-पश्चिम अरब सागर पर एक लूप में आगे बढ़ने की संभावना है, जो आगे चलकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।