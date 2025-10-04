ओमान की तरफ बढ़ा चक्रवात 'शक्ति', मौसम विभाग ने बताया महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कितना खतरा?

चक्रवाती तूफान शक्ति अब ओमान की ओर बढ़ गया है जिससे महाराष्ट्र और गुजरात को चक्रवात से होने वाले नुकसान की आशंका कम हो गई है। मौसम विभाग ने पहले महाराष्ट्र के उत्तरी तट पर शक्ति के प्रभाव की चेतावनी दी थी लेकिन अब विदर्भ और मराठवाड़ा में तेज बरसात की संभावना जताई जा रही है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से महाराष्ट्र में काफी नुकसान हुआ है।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के उत्तरी तट की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान 'शक्ति' ओमान की ओर बढ़ गया है। इससे महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात से नुकसान की आशंका क्षीण हो गई है, लेकिन विदर्भ एवं मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बरसात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चार से सात अक्तूबर के बीच 'शक्ति' से मुंबई सहित ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरि एवं सिंधुदुर्ग के प्रभावित होने की चेतावनी दी थी। इन क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के विदर्भ एवं मराठावाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई थी।

मौसम विभाग ने क्या बताया? मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व अरब सागर के ऊपर केंद्रित था। उसकी स्थिति द्वारका से करीब 420 किमी. दूर थी। इसके ओमान के मसिराह समुद्री किनारे की ओर बढ़ जाने की जानकारी मिल रही है।