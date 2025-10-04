चक्रवात 'शक्ति' का किन इलाकों में होगा असर, कितनी होगी रफ्तार? पढ़ें बड़ी बातें

Cyclone Shakti Alert चक्रवात शक्ति महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है जिससे मुंबई समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह गुजरात के द्वारका से टकरा सकता है और मुंबई रायगढ़ ठाणे जैसे क्षेत्रों में तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान में भी इसका असर होने की आशंका है। मछुआरों को तटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की एंट्री से पहले इस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान 'शक्ति' तेजी से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में बन रहा चक्रवात 'शक्ति' तीव्र होता जा रहा है।

IMD के अनुसार, चक्रवात 'शक्ति' गुजरात के द्वारका से 250 किलोमीटर की दूरी पर टकरा सकता है। हालांकि, इससे पहले चक्रवात मुबंई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर में भयंकर तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान में भी होगा असर चक्रवात 'शक्ति' के कारण अरब सागर में लहरे पूरे उफान पर हैं। बीते दिन 11:30 बजे के करीब यह चक्रवात नालिया से 270 किलोमीटर की दूरी पर था। पोरबंदर से 300 किलोमीटर के पश्चिम और पाकिस्तान के कराची से 360 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद था।