अब गिरेंगे ओले! IMD का दिल्ली-एनसीआर को लेकर अनुमान, पढ़ें यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Update मानसून की वापसी के बाद भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5-7 अक्टूबर के बीच दिल्ली एनसीआर में ओले गिरने की संभावना है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून की वापसी के बाद भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। खासकर दशहरा के दिन से ही उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली। इसकी बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का एक्टिव होना बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज भी यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है।

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, बिहार में बरसात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोनों राज्यों में तेज आंधी-तूफान के साथ वज्रपात और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र और सिक्किम में भी बरसात का रेड अलर्ट जारी हुआ है।

IMD के अनुसार, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में निम्न दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बना है, जिससे इन जगहों पर बीते दिन से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है। यूपी-बिहार में बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा।

महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान अरब सागर में चक्रवात शक्ति तेजी से कोंकण तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत आसपास के कई जिलों में तेज बरसात के साथ तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। समुद्र की लहरें पूरे उफान पर हैं। मछुआरों और पर्यटकों को समुद्री तटों से दूर रहने का आदेश दिया गया है।

दिल्ली समेत कई जगहों पर गिरेंगे ओले मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हो रहा है। 5-7 अक्टूबर के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आंधी-तूफान के साथ तेज बरसात और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं, 8 अक्टूबर को उत्तराखंड में भी यही स्थिति देखने को मिल सकती है।