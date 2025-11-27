Cyclone Detwah : बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन 'डिटवाह' , यूपी-बिहार और दिल्ली में कितना असर?
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात 'डिटवाह' का असर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। किसानों को फसलों को बचाने के लिए कहा गया है। दिल्ली-एनसीआर में आंशिक असर देखने को मिलेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन डिटवाह के जल्द ही तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुडुचेरी के तट पहुंचने की उम्मीद है। IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव वाला क्षेत्र एक साइक्लोनिक तूफान में बदल गया है, जिसके 30 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की उम्मीद है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार सुबह कहा कि साइक्लोन सेन्यार कार निकोबार - निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप से 850 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है और शाम तक इसके कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है।
IMD के मुताबिक, एक और वेदर सिस्टम, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व श्रीलंका और इक्वेटोरियल हिंद महासागर के आस-पास के इलाकों में एक साथ बना है।
साइक्लोन ‘डिटवाह’
IMD ने अपनी लेटेस्ट एक्स पोस्ट में कहा कि साइक्लोन डिटवाह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना है और तमिलनाडु के चेन्नई से 700 km. दूर पोट्टुविल के पास है।
IMD ने कहा कि यह सिस्टम उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 30 नवंबर की शुरुआत तक उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी-दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंचेगा।
दिल्ली-यूपी-बिहार पर कितना असर?
साइक्लोन डिटवाह से दिल्ली-यूपी और बिहार पर असर को लेकर मौसम विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है। हां इतना जरूर है कि तूफान के कारण कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जो सर्दी के बढ़ा देगी।
यमन ने दिया साइक्लोन ‘डिटवाह’ नाम
इस साइक्लोनिक तूफान का नाम साइक्लोन ‘डिटवाह’ रखा गया है। यह नाम यमन ने दिया है, यह रोस्टर के अनुसार है जिसमें उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम लिस्ट किए गए हैं।
IMD की दोपहर 2:56 बजे की एक्स पोस्ट में लिखा, “साइक्लोन डिटवाह आज 11:30 बजे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना है। यह पोट्टुविल के पास, बट्टिकलोआ से 90 km SSE और चेन्नई से 700 km SSE पर था। यह सिस्टम NNW की ओर बढ़ेगा और 30 नवंबर की शुरुआत तक उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी-दक्षिण AP के तटों तक पहुंचेगा।”
इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी
चेन्नई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर वगैरह समेत तमिलनाडु के कई जिलों को IMD ने 27, 28 और 29 नवंबर के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट पर रखा था।
साइक्लोन सेन्यार पर नया अपडेट
मलेशियाई न्यूज पोर्टल NST के मुताबिक, साइक्लोन सेन्यार भारतीय इलाके से दूर चला गया है और खबर है कि वह मलेशिया की ओर बढ़ रहा है और सुमात्रा के पास है।
मौसम एक्सपर्ट और कई दूसरे लोगों ने साइक्लोन सेन्यार को 'रेयर' बताया क्योंकि यह पहली बार है जब मलक्का स्ट्रेट में इतने साइक्लोनिक स्टॉर्म की ताकत वाला वेदर सिस्टम रिकॉर्ड किया गया है।
