Delhi Pollution: पराली नहीं तो कौन बना रहा दिल्ली की हवा 'जहरीली', DSS के डेटा ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद से वायु प्रदूषण का प्रकोप जारी है। ऐसा पहली बार नहीं है बल्कि हर साल दिल्लीवासी जहरीली हवा का सामना करने को मजबूर होते हैं। इसे लेकर हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली की हवा को 'जहरीली' बनाने का जिम्मेदार कौन है?

आमतौर लोग मानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के खेतों में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली के धुएं की वजह से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) का डेटा एक अलग तस्वीर दिखाता है। DSS भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर 26 नवंबर के आंकड़े पर डालिए एक नजर...

सोर्स प्रदूषण का हिस्सा (%) दिल्ली एनर्जी 1.7 दिल्ली ट्रांसपोर्ट 21.66 दिल्ली और आसपास के उद्योग 4.26 कूड़ा जलाने से 1.9 निर्माण 3.17 सड़क की धूल 1.6 रिहायशी 5.41 अन्य सेक्टर 1.4 गाजियाबाद 0.96 गौतमबुद्ध नगर 1.3 झज्जर 7.54 रोहतक 5.15 सोनीपत 3.87 पानीपत 0.07 बागपत 0.78 गुरुग्राम 2.09 भिवानी 1.26 जींद 2.35 पराली 0.88 अन्य (अज्ञात) 33.39 अक्टूबर की शुरुआत में दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने में पराली जलाने का योगदान लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन 17 अक्टूबर तक, इसका हिस्सा बढ़कर 2.62 प्रतिशत हो गया और इसी समय एक्यूआई 250 को पार कर गया था। इसके बाद नवंबर में हालात और बदतर हो गए। 12 नवंबर को पराली का दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सा 22.47 परसेंट था, और एक्यूआई बढ़कर 418 (यानी गंभीर श्रेणी) में पहुंच गया था। इसके बाद अगले हफ्ते 18-20 नवंबर को इसका हिस्सा 5.4 परसेंट और 2.8 परसेंट के बीच ऊपर-नीचे होता रहा, फिर भी एक्यूआई 325 से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा।



ऊपर दिख रहे ग्राफ के अनुसार देखा जा सकता है कि 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सिर्फ आठ ऐसे दिन रहे हैं जब दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान 10% से अधिक रहा। इसमें सिर्फ 12 नवंबर ऐसा दिन था जब पराली का दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सा 20% से अधिक रहा। इस तरह यह साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली के प्रदूषण की बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट व ऐसे कारक हैं जिनका स्रोत ज्ञात नहीं है।

दिल्ली को और कौन प्रदूषित कर रहा है? दिल्ली की जहरीली हवा सिर्फ खेतों में पराली जलाने की वजह से नहीं है बल्कि यह इलाके में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और अज्ञात वजहों का एक मिला-जुला रूप है। इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के डेटा से पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण के और भी बड़े कारण हैं। राजधानी से सटे शहर, जिनमें गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, करनाल, मेरठ और दूसरे शहर शामिल हैं, जो दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने में 29.5 प्रतिशत योगदान देते हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट का 19.7 प्रतिशत हिस्सा है।

क्या कहते हैं DSS के आंकड़े डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, मंगलवार को पराली जलाने से सिर्फ 1.5 प्रतिशत प्रदूषण हुआ जबकि दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 19.6 प्रतिशत था, जो सभी स्रोतों में सबसे ज्यादा है। इसके एक दिन बाद बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 21.6 प्रतिशत था, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है।