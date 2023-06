Cyclone Biparjoy: गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान 'बिपरजॉय'! समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें; देखें वीडियो

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Gujarat Cyclone Biparjoy मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तेज होने की संभावना है। तूफान उत्तर-पूर्वोत्तर की ओर बढ़ सकता है और इसका खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग (आईएमडी) चक्रवात बिपरजॉय पर लगातार नजर रखे हुए है कि यह गुजरात से टकराएगा या नहीं।

Cyclone Biparjoy वर्तमान स्थिति के अनुसार यह अति विनाशकारी चक्रवात बिपरजॉय पोरबंदर से 620 किलोमीटर दूर है। गुजरात के तट पर इस तूफान का असर 11 जून से देखा जा सकता है। राज्य में मछुआरों और तटीय इलाकों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। ऐसी संभावना है कि 11 जून से 14 जून तक गुजरात के तटीय इलाकों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

गुजरात में चक्रवाती तूफान के आने से पहले वलसाड के समुद्र तट पर ऊंची लहरें देखी गई हैं। चक्रवाती बिपरजॉय की चेतावनी के बाद वलसाड प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर तीथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है।

#WATCH | Gujarat: High waves are seen at Tithal beach of Valsad ahead of Cyclone Biparjoy.



Tithal Beach was closed for tourists as a precautionary measure by the Valsad administration following the cyclone Biparjoy warning (9/06) pic.twitter.com/TSvQfaiezv