Cyber Crime: पहलगाम हमले लिंक के नाम पर साइबर ठगों ने इतना डराया कि बुजुर्ग ने कर ली आत्महत्या 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर ठगों ने पहलगाम आतंकी हमले से लिंक के नाम पर इतना डराया कि भोपाल के एक बुजुर्ग वकील ने फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी।

जहांगीराबाद थानाक्षेत्र के बरखेड़ी मोहल्ले में रहने वाले शिवकुमार शर्मा (68) ने सोमवार रात में आत्महत्या कर ली। उनके पास से पुलिस को एक सुसाइड मिला है जिसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर धमकाया था कि पहलगाम हमले के आतंकी आसिम जोजी के लिए उनके एचडीएफसी खाते से फंडिंग हुई है। आतंकी साजिश में उनका नाम आ रहा है। उन पर देश द्रोह के आरोपों का लांछन वे सह नहीं पाएंगे।