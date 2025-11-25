Language
    Cyber Crime: पहलगाम हमले लिंक के नाम पर साइबर ठगों ने इतना डराया कि बुजुर्ग ने कर ली आत्महत्या 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    साइबर अपराधियों ने पहलगाम हमले से जुड़े होने के नाम पर भोपाल के एक बुजुर्ग वकील को इतना डरा दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें आतंकी साजिश में फंसाया जा रहा है, जिसके कारण वह यह कदम उठा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर ठगों ने पहलगाम आतंकी हमले से लिंक के नाम पर इतना डराया कि भोपाल के एक बुजुर्ग वकील ने फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी।

    जहांगीराबाद थानाक्षेत्र के बरखेड़ी मोहल्ले में रहने वाले शिवकुमार शर्मा (68) ने सोमवार रात में आत्महत्या कर ली। उनके पास से पुलिस को एक सुसाइड मिला है जिसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर धमकाया था कि पहलगाम हमले के आतंकी आसिम जोजी के लिए उनके एचडीएफसी खाते से फंडिंग हुई है। आतंकी साजिश में उनका नाम आ रहा है। उन पर देश द्रोह के आरोपों का लांछन वे सह नहीं पाएंगे।

    फोन आने के बाद से तनाव में थे मान सिंह

    जहांगीराबाद थानाप्रभारी मान सिंह यह फोन आने के बाद से वे तनाव में रहने लगे थे। पुलिस का अनुमान है कि आतंकी साजिश में फंसने के नाम पर धमकी देकर उनसे डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की होगी। जिसे वह सह नहीं पाए और जान दे दी। पुलिस स्वजनों के बयान दर्ज कर रही है। सुसाइड नोट को जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं मोबाइल को भी जांच के लिए साइबर सेल भेजा गया है।

