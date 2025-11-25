Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदिशा में नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, हादसा या आत्महत्या... जांच में जुटी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    विदिशा में एक नायब तहसीलदार, कविता कड़ेले की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद दुखद मौत हो गई। कविता इंदौर की रहने वाली थीं और हाल ही में विदिशा में तैनात हुई थीं। वह एसआईआर के काम में व्यस्त थीं। पुलिस दुर्घटना या आत्महत्या की संभावनाओं की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतका कविता कंडेले का जीवित अवस्था का फोटो।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के विदिशा में पदस्थ नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत दर्दनाक हो गई। 24 वर्षीय कविता कड़ेले मंगलवार सुबह करीब 11 बजे राजस्व आवास परिसर में गंभीर घायलावस्था में मिलीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। नायब तहसीलदार इंदौर की रहने वाली थी और छह माह पहले ही विदिशा जिले के खामखेड़ा वृत्त में पदस्थ हुई थीं। घटना की सूचना उनके स्वजन को दे दी गई है।

    एसआईआर के काम में जुटीं थी

    बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम में लगी हुई थीं। सोमवार को दिनभर वे अपने क्षेत्र में गणना पत्रक फॉर्म जमा करने को लेकर भ्रमण कर रही थी। रात करीब 9 बजे तक कलेक्टर की वीसी में भी शामिल रहीं। पुलिस तमाम एंगल से जांच करते हुए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह दुर्घटना है या आत्महत्या का मामला है।