विदिशा में नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, हादसा या आत्महत्या... जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के विदिशा में पदस्थ नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत दर्दनाक हो गई। 24 वर्षीय कविता कड़ेले मंगलवार सुबह करीब 11 बजे राजस्व आवास परिसर में गंभीर घायलावस्था में मिलीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।

इस घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। नायब तहसीलदार इंदौर की रहने वाली थी और छह माह पहले ही विदिशा जिले के खामखेड़ा वृत्त में पदस्थ हुई थीं। घटना की सूचना उनके स्वजन को दे दी गई है।