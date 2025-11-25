विदिशा में नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, हादसा या आत्महत्या... जांच में जुटी पुलिस
विदिशा में एक नायब तहसीलदार, कविता कड़ेले की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद दुखद मौत हो गई। कविता इंदौर की रहने वाली थीं और हाल ही में विदिशा में तैनात हुई थीं। वह एसआईआर के काम में व्यस्त थीं। पुलिस दुर्घटना या आत्महत्या की संभावनाओं की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के विदिशा में पदस्थ नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत दर्दनाक हो गई। 24 वर्षीय कविता कड़ेले मंगलवार सुबह करीब 11 बजे राजस्व आवास परिसर में गंभीर घायलावस्था में मिलीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।
इस घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। नायब तहसीलदार इंदौर की रहने वाली थी और छह माह पहले ही विदिशा जिले के खामखेड़ा वृत्त में पदस्थ हुई थीं। घटना की सूचना उनके स्वजन को दे दी गई है।
एसआईआर के काम में जुटीं थी
बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम में लगी हुई थीं। सोमवार को दिनभर वे अपने क्षेत्र में गणना पत्रक फॉर्म जमा करने को लेकर भ्रमण कर रही थी। रात करीब 9 बजे तक कलेक्टर की वीसी में भी शामिल रहीं। पुलिस तमाम एंगल से जांच करते हुए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह दुर्घटना है या आत्महत्या का मामला है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।