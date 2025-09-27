फेसबुक पर एक लिंक किया ओपन और रिटायर्ट जनरल मैनेजर से ठग लिए 1 करोड़ 39 लाख रुपये, UP से 9 लोग गिरफ्तार
मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर एस. कुमार से हुई 1 करोड़ 39 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश से नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एलएलबी और इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं। अपराधियों ने स्टॉक ट्रेंडिंग का झांसा देकर कुमार से अलग-अलग खातों में रुपये जमा कराए और 490 प्रतिशत तक मुनाफा देने का लालच दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य साइबर सेल ने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर एस. कुमार के साथ हुई एक करोड़ 39 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में नौ लोगों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया है। इनमें एलएलबी और इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं।
एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ ने बताया कि एस. कुमार ने हाल ही में फेसबुक पर स्टॉक ट्रेंडिंग का विज्ञापन देखा और लिंक ओपन कर दी। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उनसे संपर्क किया। अंतरराष्ट्रीय ठग ने इंस्टीट्यूशनल स्टॉक, ओटीसी ट्रेड और ब्लॉक ट्रेडिंग का झांसा देकर कुमार की आईडी बना दी।
अलग-अलग खातों में जमा कराए 1 करोड़ 39 लाख रुपये
रुपये निवेश करने पर 490 प्रतिशत तक मुनाफा देने का लालच दिया गया। आरोपितों ने मई और जून में कुमार से अलग-अलग खातों में कुल एक करोड़ 39 लाख रुपये जमा करवा लिए। जांच में पता चला कि कुमार ने कुछ रुपये विजय शंकर द्विवेदी के बंधन बैंक (पुणे) के खाते में जमा किए हैं।
विजय अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का सदस्य है, जो लखनऊ की जेल में बंद है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दर्ज कर अदालत और जेल प्रशासन को सूचित किया। एसपी के अनुसार आरोपित टेलीग्राम के माध्यम से चीन के ठगों से जुड़े थे। भारत में फर्जी खाते खोलकर ठगी की राशि जमा करवा देते थे और शेष राशि को यूएसडीटी एवं क्रिप्टो के माध्यम से चीन भेज देते थे।
किन लोगों की हुई गिरफ्तारी?
- विजय शंकर द्विवेदी, मूल निवासी ग्राम कुसमी पुरेबल्लू, रायबरेली
- सत्यम तिवारी, एलएलबी छात्र, निवासी सोहावा पोस्ट जैतीखेड़ा, लखनऊ
- सक्षम तिवारी, सीएस छात्र, निवासी खालीशाहट टोला नियर पीली कोठी रायबरेली
- मोहम्मद शाद, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र, निवासी लौताबाग पैसार आजाद नगर, बाराबंकी
- मनीष जायसवाल निवासी इब्राहिमपुर रोड, नीलमथा बाजार, लखनऊ
- कृष शुक्ला निवासी कुर्सी रोड, गौडम्बा लखनऊ
- विनोद कुमार, बीबीए का छात्र, निवासी वजीरगंज, गोंडा
- लईक अहमद, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र, निवासी जवाहर नगर, मनकापुर, गोंडा
- दिवाकर विक्रम सिंह, बीसीए का छात्र निवासी बेम्हारी दुबौलिया, बस्ती
यह भी पढ़ें- Shaadi.com के CEO के खिलाफ क्यों दर्ज हुई FIR? हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।