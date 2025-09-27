फेसबुक पर एक लिंक किया ओपन और रिटायर्ट जनरल मैनेजर से ठग लिए 1 करोड़ 39 लाख रुपये, UP से 9 लोग गिरफ्तार

मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर एस. कुमार से हुई 1 करोड़ 39 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश से नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एलएलबी और इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं। अपराधियों ने स्टॉक ट्रेंडिंग का झांसा देकर कुमार से अलग-अलग खातों में रुपये जमा कराए और 490 प्रतिशत तक मुनाफा देने का लालच दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य साइबर सेल ने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर एस. कुमार के साथ हुई एक करोड़ 39 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में नौ लोगों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया है। इनमें एलएलबी और इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ ने बताया कि एस. कुमार ने हाल ही में फेसबुक पर स्टॉक ट्रेंडिंग का विज्ञापन देखा और लिंक ओपन कर दी। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उनसे संपर्क किया। अंतरराष्ट्रीय ठग ने इंस्टीट्यूशनल स्टॉक, ओटीसी ट्रेड और ब्लॉक ट्रेडिंग का झांसा देकर कुमार की आईडी बना दी।

अलग-अलग खातों में जमा कराए 1 करोड़ 39 लाख रुपये रुपये निवेश करने पर 490 प्रतिशत तक मुनाफा देने का लालच दिया गया। आरोपितों ने मई और जून में कुमार से अलग-अलग खातों में कुल एक करोड़ 39 लाख रुपये जमा करवा लिए। जांच में पता चला कि कुमार ने कुछ रुपये विजय शंकर द्विवेदी के बंधन बैंक (पुणे) के खाते में जमा किए हैं।