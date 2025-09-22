आधार से लिंक नहीं मोबाइल नंबर, अश्लील वीडियो... सुधा मूर्ति के पास आया अज्ञात व्यक्ति का फोन, दर्ज कराई FIR
राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति को दूरसंचार मंत्रालय का कर्मचारी बताकर एक साइबर अपराधी ने कॉल किया और उनसे निजी जानकारी मांगने की कोशिश की। 5 सितंबर को हुई इस घटना के बाद उन्होंने बेंगलुरु में साइबर शाखा में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। कॉलर ने धमकाते हुए कहा कि उनके नंबर से अश्लील वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति को दूरसंचार मंत्रालय का कर्मचारी बनकर साइबर अपराधी ने काल किया था। वह उनसे उनकी निजी जानकारियां हासिल करने का प्रयास कर रहा था। यह घटना पांच सितंबर को हुई, जिसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में साइबर शाखा में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।
शिकायत के अनुसार, पांच सितंबर को उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय का कर्मचारी बताया और उनकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश की। साथ ही कहा कि उनका मोबाइल नंबर जनवरी में बिना आधार से लिंक किए पंजीकृत किया गया था। उसने धमकाते हुए कहा कि मोबाइल नंबर से अश्लील वीडियो प्रसारित और एक्सेस किए जा रहे हैं और दोपहर 12 बजे उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।
पुलिस किया मामला दर्ज
शिकायत में आगे कहा गया वह व्यक्ति बहुत असभ्य था। कॉल एक ऐसे मोबाइल नंबर से आया था, जो ट्रू कॉलर पर दूरसंचार विभाग दिखा रहा था। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
भाजपा सांसद की पत्नी के साथ भी हुई थी धोखाधड़ी
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री और चिक्कबल्लापुर से वर्तमान भाजपा सांसद के. सुधाकर की पत्नी के साइबर धोखाधड़ी का शिकार होकर 14 लाख रुपये गंवाने का मामला सोमवार को सामने आया। हालांकि, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध एवं नारकोटिक्स पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस बैंक में जमा राशि को फ्रीज कर दिया जहां यह जमा थी। साथ ही उसकी वापसी सुनिश्चित की।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
