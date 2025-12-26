Language
    राजस्थान में सीआरपीएफ के जवान ने जहर देकर की पत्नी की हत्या, लड़की के पिता ने पुलिस में दी शिकायत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:29 PM (IST)

    Hero Image

    राजस्थान में सीआरपीएफ के जवान ने जहर देकर की पत्नी की हत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में डींग जिले में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के एक जवान ने अपनी पत्नी को जबरन जहर देकर हत्या कर दी। जहर देने के साथ ही गला भी दबाया।

    मृतक महिला के पिता रामधन मीणा ने इस संबंध में पुलिस में सीआरपीएफ जवान लालचंद मीणा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

    रिपोर्ट में आरोप लगाया कि लालचंद ने पहली उनकी बेटी कविता के साथ मारपीट की और फिर जबरन जहर देकर हत्या कर दी। जब बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए आगे आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

    यह घटना गुरुवार देर रात एक बजे की है। बच्चों की आवाज सुनकर पास में ही रहने वाली मृतका की बड़ी बहन मौके पर पहुंची तो लालचंद वहां से चला गया। बड़ी बहन कविता को अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ की है।