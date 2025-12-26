राजस्थान में सीआरपीएफ के जवान ने जहर देकर की पत्नी की हत्या, लड़की के पिता ने पुलिस में दी शिकायत

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में डींग जिले में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के एक जवान ने अपनी पत्नी को जबरन जहर देकर हत्या कर दी। जहर देने के साथ ही गला भी दबाया।

मृतक महिला के पिता रामधन मीणा ने इस संबंध में पुलिस में सीआरपीएफ जवान लालचंद मीणा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

रिपोर्ट में आरोप लगाया कि लालचंद ने पहली उनकी बेटी कविता के साथ मारपीट की और फिर जबरन जहर देकर हत्या कर दी। जब बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए आगे आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई।