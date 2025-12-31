सबरीमाला सोने की चोरी मामले में माकपा विधायक से पूछताछ, कांग्रेस ने उठाए सवाल
सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले की जांच कर रही एसआइटी ने पूर्व देवस्वम मंत्री और माकपा विधायक कडकंपल्ली सुरेंद्रन से पूछताछ की है। टेलीविजन चैनलो ...और पढ़ें
पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले की जांच कर रही एसआइटी ने पूर्व देवस्वम मंत्री और माकपा विधायक कडकंपल्ली सुरेंद्रन से पूछताछ की है।
टेलीविजन चैनलों पर पूछताछ की खबरें प्रसारित होने के बाद सुरेंद्रन ने पुष्टि की कि उनका बयान पिछले सप्ताह दर्ज किया गया था, क्योंकि जब मंदिर से सोना गायब हुआ था, तब वह देवस्वम मंत्री थे।
आरएसपी नेता शिबू बेबी जान ने हाल ही में सुरेंद्रन और मामले के मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी की तस्वीरें जारी की थीं। इसके बाद एसआइटी ने पूर्व मंत्री का बयान दर्ज किया। एसआइटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत से भी पूछताछ की है।
इस मामले में एसआइटी ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्रन से पूछताछ पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने कहा कि सरकार आरोपितों को लगातार संरक्षण दे रही थी, जो बेहद निंदनीय है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।