Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सबरीमाला सोने की चोरी मामले में माकपा विधायक से पूछताछ, कांग्रेस ने उठाए सवाल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:34 AM (IST)

    सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले की जांच कर रही एसआइटी ने पूर्व देवस्वम मंत्री और माकपा विधायक कडकंपल्ली सुरेंद्रन से पूछताछ की है। टेलीविजन चैनलो ...और पढ़ें

    Hero Image

    सबरीमाला सोने की चोरी मामले में माकपा विधायक से पूछताछ (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले की जांच कर रही एसआइटी ने पूर्व देवस्वम मंत्री और माकपा विधायक कडकंपल्ली सुरेंद्रन से पूछताछ की है।

    टेलीविजन चैनलों पर पूछताछ की खबरें प्रसारित होने के बाद सुरेंद्रन ने पुष्टि की कि उनका बयान पिछले सप्ताह दर्ज किया गया था, क्योंकि जब मंदिर से सोना गायब हुआ था, तब वह देवस्वम मंत्री थे।

    आरएसपी नेता शिबू बेबी जान ने हाल ही में सुरेंद्रन और मामले के मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी की तस्वीरें जारी की थीं। इसके बाद एसआइटी ने पूर्व मंत्री का बयान दर्ज किया। एसआइटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत से भी पूछताछ की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में एसआइटी ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्रन से पूछताछ पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने कहा कि सरकार आरोपितों को लगातार संरक्षण दे रही थी, जो बेहद निंदनीय है।