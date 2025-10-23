हैदराबाद: गौ रक्षक पर गोली लगने के बाद मां बोलीं, अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद के घाटकेसर इलाके में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना में गौ रक्षक सोनू पर कथित तौर पर गोवंश तस्करों ने गोली चला दी। पांच-छह साल से गायों की रक्षा के लिए समर्पित सोनू इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी मां ने सरकार से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।

पुलिस के मुताबिक, सोनू को गोवंश परिवहन की सूचना देने वाले एक समूह ने लालच देकर बुलाया था। मौके पर पहुंचते ही एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर कुछ को हिरासत में लिया है और जांच जारी है।

बीजेपी हुई नाराज सोनू की मां वाल्मीकि समुदाय से हैं। उन्होंने कहा, "मेरा बेटा जिंदगी के लिए लड़ रहा है। मैं गौ रक्षा के लिए दस और बेटों की कुर्बानी देने को तैयार हूं। सरकार अपराधियों को गिरफ्तार करे।" उन्होंने बताया कि सोनू ने उन्हें फोन कर गोली लगने की जानकारी दी थी। बीजेपी नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बीजेपी नेता माधवी लता ने आरोप लगाया कि हमलावर का संबंध AIMIM से है। उन्होंने कहा, "सोनू को गोली मारने वाला व्यक्ति AIMIM से जुड़ा है। अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी में हिम्मत है, तो वे सोनू को न्याय दिलाएं। गौ रक्षक संविधान की रक्षा कर रहे हैं।" माफिया गतिविधियों पर रोक की मांग केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने इस घटना को माफिया गतिविधियों का हिस्सा बताया और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हैदराबाद में गोवंश तस्करी करने वाले माफिया ने गौ रक्षकों को बुलाकर गोली मारी। मैंने डीजीपी से बात की है, लेकिन पुलिस अपना काम नहीं कर रही। सरकार को माफिया गतिविधियों और अवैध गोवंश परिवहन पर रोक लगानी चाहिए।"

राज्य बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने दावा किया कि यह हमला AIMIM के गुंडों ने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को डराने के लिए किया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार के संरक्षण के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस को पहले सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।"