    'कई दरवाजों वाले न्यायालय की कल्पना', सीजेआई सूर्यकांत ने क्यों कही ये बात?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक ऐसे 'कई दरवाजों वाले न्यायालय' की कल्पना की है, जो विवाद समाधान का व्यापक केंद्र हो। उन्होंने मध्यस्थता को त्व ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीजेआई सूर्यकांत। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वह एक ऐसे कई दरवाजों वाले न्यायालय की कल्पना करते हैं, जहां न्यायालय विवाद समाधान का एक व्यापक केंद्र हो, न कि केवल मुकदमे का स्थान।

    उन्होंने कहा, ''मध्यस्थता एक त्वरित निपटान का तरीका है और बहुत लागत-कुशल है। वाणिज्यिक मुकदमेबाजी, वैवाहिक मुकदमेबाजी, मोटर दुर्घटना दावा मामलों और 138 चेक बाउंस मामलों में, मध्यस्थता एक बहुत सफल निपटान का उपकरण साबित हो रही है।'' उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट स्तर पर मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

    सीजेआई ने इस बात पर दिया जोर

    दक्षिण गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन और मध्यस्थता पर शुक्रवार को संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने देशभर में वकीलों को प्रशिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कानूनी अकादमी की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे एआई और साइबर अपराधों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकें।

    सीजेआई ने क्या कहा?

    उन्होंने कहा, 'हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कानूनी प्लेटफॉर्म के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनता जा रहा है, लेकिन तकनीक हमें विभिन्न प्रकार के अपराधों की ओर भी ले जा रही है।' मध्यस्थता की सफलता मध्यस्थ की क्षमता में निहित है, जो न केवल स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, बल्कि उस व्यक्ति की बोलचाल, अभिव्यक्तियों और सांस्कृतिक मुहावरे को भी समझता है जिसके लिए मध्यस्थता की जा रही है।

    उन्होंने मध्यस्थता प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में 39,000 प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं, लेकिन ''मांग और आपूर्ति'' में एक अंतर है। सभी स्तरों पर मध्यस्थता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश को ढाई लाख से अधिक प्रशिक्षित मध्यस्थों की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर, जिला न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मध्यस्थों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यायिक लंबित मामलों को कम कर सकने वाली मध्यस्थता कानून की कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका उच्चतम विकास है।

    सीजेआई ने कहा, ''हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ मामले ऐसे होंगे जिन्हें मध्यस्थता या मध्यस्थता के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए, न्यायिक प्रणाली हमेशा उन विवादों के लिए निष्पक्ष मुकदमे के परीक्षण के लिए तैयार रहेगी।''

