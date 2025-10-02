राजस्थान में किराए के कमरे में दंपति छाप रहे थे नकली नोट, पुलिस ने छापेमारी में जब्त की मशीन और लैपटॉप

राजस्थान की झालावाड़ एवं चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक दंपति को नकली नोट छापने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इनके कमरे से लैपटाप रंगीन प्रिंटर पेपर कटर स्याही एवं अन्य सामान बरामद किया है।इनके कब्जे से 12 लाख 20 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस दंपति को अपने साथ ले गई है।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की झालावाड़ एवं चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक दंपति को नकली नोट छापने के मामले में गिरफ्तार किया है। दंपति नकली नोट छापकर उसे कूरियर कंपनी के माध्यम से आपूर्ति करता था।

12 लाख 20 हजार रुपये के नकली नोट बरामद इनके कब्जे से 12 लाख 20 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम ने इनके कमरे से लैपटाप, रंगीन प्रिंटर, पेपर, कटर, स्याही एवं अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस दंपति को अपने साथ ले गई है।

असली के बदले नकली नोट बेचने की कोशिश झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस ने 29 सितंबर को दो आरोपितों गौरव एवं विक्रम को पकड़कर 10 लाख 19 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए थे। दोनों चंडीगढ़ में लोगों को झांसा देकर असली के बदले नकली नोट बेचने की कोशिश कर रहे थे।

चंडीगढ़ पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों युवक झालावाड़ जिले के झालारापाटन से कूरियर से नकली नोट मंगवाते थे। चंडीगढ़ पुलिस ने इस बारे में झालावाड़ पुलिस से संपर्क किया। दोनों जिलों की टीमों ने जांच करते हुए मध्यप्रदेश के उज्जैन के रहने वाले दंपति जितेंद्र शर्मा एवं रजनी शर्मा को गिरफ्तार किया।