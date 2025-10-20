बच्चों की मौत का न कोई गम और न चेहरे पर शिकन... कोर्ट में फेस रंगनाथन का हावभाव देख लोग हैरान
जहरीले कफ सीरप कांड के मुख्य आरोपी जी. रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया गया। 24 बच्चों की मौत के आरोपी रंगनाथन ने मीडिया को देखकर अजीब प्रतिक्रिया दी, जैसे वह कोई नेता हो। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उसके व्यवहार से लोगों में आक्रोश है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जहरीले कोल्डरिफ कफ सीरप कांड के मुख्य आरोपित और दवा कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल' के मालिक जी. रंगनाथन गोविंदन को आज जब परासिया के न्यायालय में पेश किया गया और बाद में जिला जेल भेजा गया, तो उसकी भाव भंगिमा नगर में चर्चा का विषय बन गई।
आरोपित रंगनाथन पर जिस दूषित सीरप से 24 मासूम बच्चों की मौत का आरोप है, उसने मीडिया और मौके पर मौजूद भीड़ को देखकर बेहद अजीब प्रतिक्रिया दी। आरोपित मीडिया कैमरों को देखकर इस प्रकार हाथ हिला रहा था, जैसे वह कोई लोकप्रिय नेता या सेलिब्रिटी हो।
नहीं दिखा कोई पछतावा
पुलिस हिरासत में होने और इतने गंभीर अपराध का आरोपित होने के बावजूद, उसके चेहरे पर बच्चों की मौत का कोई पछतावा या शिकन तक दिखाई नहीं दी।
न्यायिक हिरासत में भेजा गया रंगनाथन
आरोपित का यह गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह व्यवहार बच्चों के शोकसंतप्त परिवारों और स्थानीय लोगों के बीच और अधिक आक्रोश पैदा कर रहा है। न्यायालय ने आज रंगनाथन को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
