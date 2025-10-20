बच्चों की मौत का न कोई गम और न चेहरे पर शिकन... कोर्ट में फेस रंगनाथन का हावभाव देख लोग हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जहरीले कोल्डरिफ कफ सीरप कांड के मुख्य आरोपित और दवा कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल' के मालिक जी. रंगनाथन गोविंदन को आज जब परासिया के न्यायालय में पेश किया गया और बाद में जिला जेल भेजा गया, तो उसकी भाव भंगिमा नगर में चर्चा का विषय बन गई।

आरोपित रंगनाथन पर जिस दूषित सीरप से 24 मासूम बच्चों की मौत का आरोप है, उसने मीडिया और मौके पर मौजूद भीड़ को देखकर बेहद अजीब प्रतिक्रिया दी। आरोपित मीडिया कैमरों को देखकर इस प्रकार हाथ हिला रहा था, जैसे वह कोई लोकप्रिय नेता या सेलिब्रिटी हो।