Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश तो मचा हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    राजस्थान में कफ सीरप पीने और मध्य प्रदेश में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने पानी और दवा के नमूने एकत्र किए हैं। परीक्षण के परिणाम राज्य दवा प्राधिकरणों के साथ साझा किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने कफ सीरप पर रोक लगा दी है और मध्य प्रदेश में किडनी संक्रमण के कारणों की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    NCDC ने MP व राजस्थान से एकत्रित किए दवा-पानी के नमूने (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में कफ सीरप पीने व मध्य प्रदेश में किडनी फेल से बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने दोनों राज्यों के अस्पतालों व अन्य स्थलों से पानी और दवा के नमूने एकत्र किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षण के परिणाम आने के बाद उन्हें राज्य दवा प्राधिकरणों के साथ साझा किया जाएगा। राज्य दवा प्राधिकरण भी दवा के नमूनों का परीक्षण कर रहे हैं, जिनके परिणाम अभी आने हैं। बता दें कि कफ सीरप (डेक्सट्रोमेथारफन हाइड्रोब्रोमाइड) पीने से राजस्थान के सीकर में पांच वर्षीय बच्चे की मौत के बाद उसके चाचा ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है।

    कहां-कहां बच्चे हैं बीमार?

    दवा से भरतपुर, जयपुर, सीकर, बांसवाड़ा में भी बच्चे बीमार हुए हैं। प्रदेश सरकार ने सीरप पर रोक लगा दी है और उसके विभिन्न बैच के नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं। उधर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में किडनी संक्रमण के कारण एक महीने में सात बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि छह अन्य का उपचार चल रहा है।

    पुणे की वायरोलाजी लैब की जांच में बच्चों की मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है, लेकिन सामान्य किडनी संक्रमण की बात सामने आई है। चिकित्सकों का मानना है कि यह संक्रमण हेवी डोज दवा लेने या दूषित पानी की वजह से हो सकता है।

    कलेक्टर ने कहा- हो रही जांच

    छिंदवाड़ा के कलेक्टर का कहना है कि यह जांच भी की जा रही है कि बच्चों को किस स्त्रोत से दवा दी गई थी। यदि किसी झोलाछाप द्वारा दवा दी गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किडनी संक्रमण के कारणों की जांच के लिए पानी का भी परीक्षण किया जा रहा है।

    पहले रावण को जमाई मान कर करेंगे पूजा, फिर माफी मांगकर होगा वध, मंदसौर में दशहरे के अनूठी परंपरा