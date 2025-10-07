'दवा कंपनियों की कमी...', कफ सिरप मामले में गिरफ्तार डॉक्टर के बचाव में आया आईएमए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉ. प्रवीन सोनी के बचाव में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) उतर आया है।

आईएमए ने गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप त्रासदी और उसके बाद उसे लिखने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी अधिकारियों और पुलिस की कानूनी अज्ञानता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

आईएमए ने की मुआवजे की मांग

आईएमए ने वास्तविक दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और प्रभावित परिवारों और बदनामी का शिकार हुए डॉक्टर के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ और मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम, तमिलनाडु के निदेशकों के खिलाफ शनिवार को परासिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई।