MP News: करोड़ों रुपये के अल्प्राजोलम पाउडर मामले में ठेकेदार गिरफ्तार, बांग्लादेश तक सप्लाई का संदेह
करोड़ों रुपये मूल्य के अल्प्राजोलम पाउडर की सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने रोहतक के दवा कारोबारियों से पाउडर खरीदने की बात स्वीकार की है। साथ ही एजेंसी को संदेह है कि यह पाउडर बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करों के मोबाइल और बैंक खातों की जांच कर रही है।
जेएनएन, इंदौर। करोड़ों रुपये मूल्य के अल्प्राजोलम पाउडर की सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने रोहतक के दवा कारोबारियों से पाउडर खरीदने की बात स्वीकार की है।
एजेंसी को संदेह है कि यह पाउडर बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करों के मोबाइल और बैंक खातों की जांच कर रही है।
डीआइजी (नारकोटिक्स) महेशचंद्र जैन के अनुसार पुलिस ने गुरुवार को मुश्ताक पुत्र अल्लाह नूर मंसूरी निवासी ताल (रतलाम) को उज्जैन से पकड़ा। उसके पास से 20 किलो 363 ग्राम अल्प्राजोलम पावडर बरामद हुआ, जिससे लगभग 20 लाख टेबलेट बनाई जा सकती थीं।
मुश्ताक ने बताया कि पावडर के पैकेट नरसिंगपुर (मंदसौर) के ओमप्रकाश रैदास ने दिए थे। शुक्रवार को ओमप्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया।
डीएसपी संतोष हाड़ा के अनुसार, ओमप्रकाश ठेकेदारी करता है और उसने रोहतक के दवा व्यापारियों से सस्ता पाउडर खरीदने की बात स्वीकार की है। वह पहले भी एमडी, अफीम और अल्प्राजोलम पावडर की सप्लाई कर चुका है। पुलिस को संदेह है कि तस्करों के तार बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं। आरोपित गोलियां बनाकर आगे सप्लाई करते हैं।
