राजस्थान में कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की, सरकारी क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर निकाला शव

जागरण संवाददाता, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल का नाम नरेन्द्र मीणा था, वह 2015 बैच का जवान था। कांस्टेबल सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो साथियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कमरे में शव पड़ा था।

एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि नरेन्द्र वर्तमान में पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात था। वह पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में रह रहा था। उसका परिवार सवाई माधोपुर गया हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया।