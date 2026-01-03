Language
    राजस्थान में कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की, सरकारी क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर निकाला शव

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:34 PM (IST)

    राजस्थान में कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

    कांस्टेबल का नाम नरेन्द्र मीणा था, वह 2015 बैच का जवान था। कांस्टेबल सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो साथियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कमरे में शव पड़ा था।

    एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि नरेन्द्र वर्तमान में पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात था। वह पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में रह रहा था। उसका परिवार सवाई माधोपुर गया हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया।

    साक्ष्य जुटाए गए और सर्विस रिवल्वर को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

     