SIR, दिल्ली ब्लास्ट और विदेश नीति... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन मुद्दों पर हो सकती है बहस?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने रविवार को मांग की कि कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण, दिल्ली आतंकी हमले समेत देश के लोगों से जुड़े दूसरे जरूरी मुद्दों पर विस्तार में चर्चा होनी चाहिए।

तिवारी ने यह भी मांग की कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब एयर क्वालिटी पर चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा, "इतने कम समय में राज्य में एसआईआर किया गया जो नामुमकिन है। राजधानी में धमाके हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही। इसके अलावा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में वायु प्रदूषण पर विस्तार से बात होनी चाहिए। आज शाम 6 बजे हमारी रणनीतिक बैठक है, देखत हैं भाजपा के एजेंडे में क्या है?"

किरेन रिजिजू ने क्या कहा? केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान मर्यादा बनाए रखें और रुकावटों से बचें। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद "शांत दिमाग से काम करेंगे" ताकि कार्यवाही आसानी से हो सके, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत के साथ तापमान धीरे-धीरे कम होता है।