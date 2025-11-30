Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR, दिल्ली ब्लास्ट और विदेश नीति... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन मुद्दों पर हो सकती है बहस?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:27 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली आतंकी हमले, वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति को विफल बताया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से सत्र में मर्यादा बनाए रखने की अपील की और विपक्ष से सहयोग की उम्मीद जताई। सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    कल से शुरू होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने रविवार को मांग की कि कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण, दिल्ली आतंकी हमले समेत देश के लोगों से जुड़े दूसरे जरूरी मुद्दों पर विस्तार में चर्चा होनी चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिवारी ने यह भी मांग की कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब एयर क्वालिटी पर चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा, "इतने कम समय में राज्य में एसआईआर किया गया जो नामुमकिन है। राजधानी में धमाके हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही। इसके अलावा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में वायु प्रदूषण पर विस्तार से बात होनी चाहिए। आज शाम 6 बजे हमारी रणनीतिक बैठक है, देखत हैं भाजपा के एजेंडे में क्या है?"

    किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

    केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान मर्यादा बनाए रखें और रुकावटों से बचें। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद "शांत दिमाग से काम करेंगे" ताकि कार्यवाही आसानी से हो सके, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत के साथ तापमान धीरे-धीरे कम होता है।

    'उम्मीद है कि ठंडे दिमाग से काम करेगा विपक्ष'

    संसद में सर्वदलीय बैठक से पहले उन्होंने कहा, "यह शीतकालीन सत्र है, हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई ठंडे दिमाग से काम करेगा और गरमागरम बहस से बचेगा। संसद में बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर हम ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो यह देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सत्र आसानी से चल सकेगा।"

    उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार का फोकस मुख्य रूप से विपक्ष की चिंताओं को सुनने पर होगा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार, 1 दिसंबर को शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा।

    यह भी पढ़ें: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले किरेन रिजिजू करेंगे सर्वदलीय बैठक, कई विधेयकों पर की जाएगी चर्चा