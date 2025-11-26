संसद के शीतकालीन सत्र से पहले किरेन रिजिजू करेंगे सर्वदलीय बैठक, कई विधेयकों पर की जाएगी चर्चा

एएनआई, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र एक से 19 दिसंबर तक चलेगा। संसद में 19 दिनों में 15 बैठकें होने वाली हैं।

निजी सदस्यों के विधेयकों पर 5 और 19 दिसंबर को विचार किया जाएगा और निजी सदस्यों के प्रस्ताव 12 दिसंबर को रखे जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सभी दलों की बैठक आयोजित की जाएगी ताकि विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा की जा सके और उनके सुझाव लिए जा सकें।

मेघवाल ने कहा, ''हम विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। हम उन सभी लंबित विधेयकों की जांच करेंगे जिन्हें पारित किया जाना है और फिर एक सभी दलों की बैठक होगी जहां हम विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करेंगे और फिर हम विपक्ष के नेताओं के सुझावों के अनुसार रणनीतियां बनाएंगे।''