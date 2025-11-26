Language
    संसद के शीतकालीन सत्र से पहले किरेन रिजिजू करेंगे सर्वदलीय बैठक, कई विधेयकों पर की जाएगी चर्चा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:25 AM (IST)

    एएनआई, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र एक से 19 दिसंबर तक चलेगा। संसद में 19 दिनों में 15 बैठकें होने वाली हैं।

    निजी सदस्यों के विधेयकों पर 5 और 19 दिसंबर को विचार किया जाएगा और निजी सदस्यों के प्रस्ताव 12 दिसंबर को रखे जाएंगे।

    सूत्रों ने बताया कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सभी दलों की बैठक आयोजित की जाएगी ताकि विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा की जा सके और उनके सुझाव लिए जा सकें।

    मेघवाल ने कहा, ''हम विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। हम उन सभी लंबित विधेयकों की जांच करेंगे जिन्हें पारित किया जाना है और फिर एक सभी दलों की बैठक होगी जहां हम विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करेंगे और फिर हम विपक्ष के नेताओं के सुझावों के अनुसार रणनीतियां बनाएंगे।''

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दी गई तिथियों पर संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

    चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत शामिल करने के संबंध में अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाएं अप्रभावित रहेंगी।