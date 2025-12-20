'अकेले लड़ेंगे चुनाव', बीएमसी इलेक्शन से पहले कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी प्रभारी रमेश चेन्निथला ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव अपने दम पर लड़ेगी।
मीडिया से बात करते हुए चेन्निथला ने साफ किया कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके राज्य-स्तरीय सहयोगी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) दोनों को चुनौती देने के लिए तैयार है। मुंबई में इस बंटवारे का मुख्य कारण शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के बीच संभावित गठबंधन को माना जा रहा है।
कांग्रेस को मनसे से गठबंधन में आपत्ति
कांग्रेस ने शिव सेना (यूबीटी) के एमएनएस के साथ हाथ मिलाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे मनसे के साथ गठबंधन नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर भारतीय प्रवासियों के खिलाफ उसका रुख बहुत आक्रामक है, जो कांग्रेस की विचारधारा और मुंबई में उसके वोटर बेस से मेल नहीं खाता।
कांग्रेस अकेले लड़ेगा बीएमसी चुनाव
चेन्निथला और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने यह साफ कर दिया है कि अगर शिवसेना (यूबीटी) मनसे को गठबंधन में शामिल करने पर जोर देती है तो कांग्रेस अपने मूल्यों और वोट बैंक की रक्षा के लिए बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी।
चेन्निथला का हमला
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते प्रदूषण, नगर निगम के अस्पतालों की खराब हालत और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण आम मुंबईकर को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संकटों के बावजूद, गरीबों को प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस नेता ने पिछले चार सालों से नगर निगम चुनाव न कराने के लिए सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
