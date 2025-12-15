BMC Election Date: महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव की तारीख का एलान, 15 जनवरी को वोटिंग; पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2022 से पेंडिंग चले आ रहे महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव आखिरकार 15 जनवरी को होंगे। 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए यह चुनाव होंगे। वोटों की गिनती अगले दिन यानी 16 जनवरी को होगी।

वोटिंग के लिए कुल 10,111 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस चुनाव में 1 जुलाई, 2025 को रिवाइज्ड वोटर लिस्टका इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी, 2026 होगी, जबकि चुनाव चिन्ह 3 जनवरी, 2026 तक अलॉट किए जाएंगे।

कैसा रहेगा जनता का मूड? राजनीतिक रूप से, BMC, पुणे और ठाणे जैसे अन्य बड़े शहरों के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनसे राज्य की राजनीतिक दिशा तय होने की उम्मीद है। इन चुनावों से लोगों के मूड और सत्ताधारी गठबंधन की लोकप्रियता का भी पता चलता है।

BMC के लिए मुकाबला बहुत कड़ा है। जिसपर अविभाजित शिवसेना का कंट्रोल था। BMC न सिर्फ देश का, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम भी है। इसका बजट कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है।

नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी, 2026 होगी, जबकि चुनाव चिन्ह 3 जनवरी, 2026 तक अलॉट किए जाएंगे। 29 में से 28 नगर निगमों में मल्टी-मेंबर वार्ड होंगे। उम्मीद है कि वोटिंग में 3 करोड़ 48 लाख की बड़ी बढ़ोतरी होगी। राज्य चुनाव आयोग के लेटेस्ट निर्देशों के अनुसार, चुनावों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म ऑफलाइन जमा करने होंगे।

इससे पहले, 27 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने राज्य भर के 29 नगर निगमों में वोटर लिस्ट को फाइनल करने की डेडलाइन बढ़ा दी थी। इस कदम का मकसद वोटर वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा समय देना और चुनावी लिस्ट की सटीकता सुनिश्चित करना था। ओरिजिनल शेड्यूल 13 नवंबर से 12 दिसंबर, 2025 तक था। कैसा था पिछला चुनाव? पिछले नगर निगम चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने इसपर अपना कब्जा बनाए रखा था. अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 82 और कांग्रेस ने 31 सीटें जीतीं थी। इसके बाद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सात में से छह कॉर्पोरेटर शिवसेना में शामिल हो गए। 2022 में शिवसेना के बंटवारे के बाद, 2017 में जीतने वाले लगभग 26 पूर्व कॉर्पोरेटर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट में शामिल हो गए।