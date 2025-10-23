Language
    इंदौर: घर में आग लगने से कांग्रेस नेता की मौत, पत्नी और दो बच्चों की हालत गंभीर

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    इंदौर में कांग्रेस नेता और कार शोरूम मालिक प्रवेश अग्रवाल की घर में आग लगने से दुखद मौत हो गई। उनकी पत्नी और दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। आग रसोई से शुरू हुई और पूरे घर में फैल गई। माना जा रहा है कि सुरक्षा प्रणाली में खराबी के कारण परिवार को निकलने में मुश्किल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

    Hero Image

    घर में आग लगने से कांग्रेस नेता की मौत (फोटो- 'X')

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। जहां एक कार शोरूम के मालिक और कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल के घर में आग लग गई। आग लगने से कार शोरूम के मालिक की मौत हो गई। वहीं, उनके पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि आग घर के किचन में आग लगी थी और देखते ही देखते यह पूरे घर में फैल गई।

    दरअसल, मामला इंदौर के लसूड़‍िया थाना इलाके में सौम्या मोटर्स के ऊपर बने पेंट हाउस की है। जहां प्रवेश अग्रवाल के घर के किचन में आग लगी, जो धीरे-धीरे पूरे घर में फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने प्रवेश को मृत घोषित कर दिया। प्रवेश की पत्नी रेखा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनकी बेटी 14 साल की सौम्या और मायरा 12 साल भी घायल हुई हैं।

    इस वजह से नहीं निकल पाए बाहर

    आशंका है कि प्रवेश के पूजा के कमरे में अखंड ज्योत से आग लगी थी। इसके बाद हाईटेक इलेक्ट्रानिक सिक्युरिटी सिस्टम आग लगने से सेंट्रल लॉक जाम हो गया। इसके कारण उन्हें बाहर निकलने में परेशानी हुई। धुएं से दम घुटने से प्रवेश की मौत हो गई। आग लगने के बाद उन्होंने पूरे परिवार को बचा लिया लेकिन खुद को नहीं बचा पाए।

    हादसे के वक्त गार्ड भी थे मौजूद

    जानकारी के मुताबिक, प्रवेश के सौम्या मोटर्स नाम से उनके कई शोरूम हैं। वह पूर्व सीएम कमल नाथ के करीबी थे। प्रवेश ने नर्मदा युवा सेना भी बनाई थी। हादसे के वक्त गार्ड भी मौजूद थे पर कोई मदद करने नहीं पहुंचा। प्रवेश अग्रवाल ग्वालियर के रहने वाले थे और उनके भाई मुकेश अग्रवाल सहित परिवार के कई सदस्य वहीं रहते हैं। वे महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई ऑटोमोबाइल एजेंसी चलाते थे। इसके साथ ही देवास क्षेत्र में भी वे राजनीतिक रूप से सक्रिय थे।

    कमल नाथ ने जताया शोक

    पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमल नाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इंदौर में आग लगने की दुर्घटना में कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल के निधन और उनकी पत्नी के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने का समाचार सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई। अग्रवाल कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परिवार के अन्य सदस्यों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। ओम शांति।

