'महिलाओं को 10000 दिए गए...', बिहार में हार के बाद चुनाव आयोग पर भड़की कांग्रेस
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि NDA ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग को "मूक दर्शक" बताते हुए आरोप लगाया कि मतदान से पहले महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए गए, जिससे NDA की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इसे "वोट चोरी" करार दिया। NDA 200 से अधिक सीटें जीत रही है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब तक के रूझानों में कांग्रेस पार्टी 5 से भी कम सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। NDA ने एक बार फिर राज्य में प्रचंड जीत हासिल की है, जिसपर कांग्रेस के खेमे से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है।
कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग को "मूक दर्शक" करार दिया है। उनका दावा है कि मतदान के ठीक पहले महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए गए, जिसने NDA की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है।
कांग्रेस नेता ने लगाए आरोप
अशोक गहलोत के अनुसार, चुनावी नतीजे निराशाजनक हैं और यह सबकुछ कैश ट्रांसफर करने की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा-
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी गई। यहां तक कि चुनाव के दौरान भी कैश ट्रांसफर किए जा रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
#WATCH | Jaipur: As Mahagathbandhan trails in Bihar, Senior Observer for the state, Ashok Gehlot says, "Bihar results are disappointing, there is no doubt about it. The kind of atmosphere I saw there - women were given Rs 10,000 each; it was being given even when the Election… pic.twitter.com/mD2PCE3k3d— ANI (@ANI) November 14, 2025
"वोट चोरी" का मुद्दा दोहराया
अशोक गहलोत ने एक बार फिर "वोट चोरी" का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को मूक दर्शक करार दिया है। उन्होंने कहा, "बिहार में चुनाव आयोग मूक दर्शन बना रहा। उन्होंने ऐसा होने से क्यों नहीं रोका? उन्होंने दखल देने की भी कोशिश नहीं की।"
अशोक गहलोत ने आगे कहा, "जब आप निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं कर सकते है, बूथ कैप्चरिंग समेत कई चीजों पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसे वोट चोरी ही कहा जाएगा। यह सत्ताधारी दल के साथ मिलीभगत को दर्शाता है।"
#WATCH | #BiharElection2025 | Jaipur, Rajasthan: Congress leader Ashok Gehlot says, "Democracy is in danger. The same situation that arose in Maharashtra after Haryana has arisen here...The way they use money power, people cannot even imagine... The Election Commission is… pic.twitter.com/geNReE6HQ8— ANI (@ANI) November 14, 2025
बिहार में NDA की प्रचंड जीत
बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक की गिनती में NDA सरकार 200 से अधिक सीटें जीतती दिखाई दे रही है। वहीं, महागठबंधन 30 के आसपास ही सिमट गया है। बीजेपी, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे नंबर पर है।
