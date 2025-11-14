'महिलाओं को 10000 दिए गए...', बिहार में हार के बाद चुनाव आयोग पर भड़की कांग्रेस

"वोट चोरी" का मुद्दा दोहराया

अशोक गहलोत ने एक बार फिर "वोट चोरी" का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को मूक दर्शक करार दिया है। उन्होंने कहा, "बिहार में चुनाव आयोग मूक दर्शन बना रहा। उन्होंने ऐसा होने से क्यों नहीं रोका? उन्होंने दखल देने की भी कोशिश नहीं की।"

अशोक गहलोत ने आगे कहा, "जब आप निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं कर सकते है, बूथ कैप्चरिंग समेत कई चीजों पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसे वोट चोरी ही कहा जाएगा। यह सत्ताधारी दल के साथ मिलीभगत को दर्शाता है।"