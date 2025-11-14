बिहार में हार के बाद राजस्थान में दिखा कांग्रेस का कमाल, अंता उपचुनाव में लहराया जीत का परचम

बीजेपी की हार से पूर्व सीएम को लगेगा झटका

बता दें कि अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव हुए थे, जिसमें बंपर वोटिंग देखने को मिली थी। 80 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने इस सीट पर वोट किया था। अंता सीट पर बीजेपी की हार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तगड़ा झटका लगा है। मोरपाल सुमन को वंसुधरा राजे का करीबी माना जाता है। वहीं, अंता सीट पर भी पार्टी का काफी प्रभाव है।

मई में खाली हुई थी अंता सीट

2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी नेता कंवरलाल मीणा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। मगर, 2005 में उनपर एसडीएम पर बंदूक तानने का आरोप लगा था, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुना दी। ऐसे में 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई थी।