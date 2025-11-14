बिहार में हार के बाद राजस्थान में दिखा कांग्रेस का कमाल, अंता उपचुनाव में लहराया जीत का परचम
Rajasthan Bypolls Results 2025: बिहार में महागठबंधन की हार से कांग्रेस को झटका लगा है, लेकिन राजस्थान से अच्छी खबर आई है। कांग्रेस ने अंता विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन "भाया" ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15612 वोटों से हराकर जीत हासिल की। यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस काफी कम सीटों में सिमटती दिखाई दे रही हैं। हालांकि, इस बीच कांग्रेस के लिए राजस्थान से एक खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है।
कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन "भाया" ने 69571 वोटों पाकर जीत का परचम लहराया है। उन्होंने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15612 वोटों से शिकस्त दे दी है।
अंता सीट पर 20 राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन "भाया" को अंता से विजयी घोषित कर दिया गया है। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 53800 मतों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।
बीजेपी की हार से पूर्व सीएम को लगेगा झटका
बता दें कि अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव हुए थे, जिसमें बंपर वोटिंग देखने को मिली थी। 80 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने इस सीट पर वोट किया था। अंता सीट पर बीजेपी की हार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तगड़ा झटका लगा है। मोरपाल सुमन को वंसुधरा राजे का करीबी माना जाता है। वहीं, अंता सीट पर भी पार्टी का काफी प्रभाव है।
मई में खाली हुई थी अंता सीट
2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी नेता कंवरलाल मीणा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। मगर, 2005 में उनपर एसडीएम पर बंदूक तानने का आरोप लगा था, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुना दी। ऐसे में 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई थी।
