सीएम के साथ पोट्टी की AI फोटो साझा करने पर कांग्रेस नेता गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बरीमाला मंदिर में सोना चोरी कांड में आरोपित उन्नीकृष्णनपोट्टी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन की एआइ-जनरेटेड तस्वीर साझा करने के आरोप में कांग्रे ...और पढ़ें
पीटीआई,कोझिकोड। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी कांड में आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन की एआइ-जनरेटेड तस्वीर साझा करने के आरोप में कांग्रेस के नेता एन. सुब्रमण्यम को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की राज्य इकाई के सदस्य सुब्रमण्यम को पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पहले हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई।
विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि ''गिरफ्तारी का तरीका एक तानाशाही शासक के आचरण के समान है। केरल को भय के माहौल की ओर धकेला जा रहा है। यह स्टालिन का रूस या इदी अमीन का युगांडा नहीं है। यह लोकतांत्रिक केरल है।''
माकपा ने दावा किया है कि इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रही तस्वीर एआइ जनरेटेड है। इस दावे पर अपनी प्रतिक्रिया में आरएसपी नेता शिबू बेबी जान ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ माकपा के नेताओं को एआइ का कोई ज्ञान नहीं है।
'ये समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं, जब एआइ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी न रखने वाले व्यक्ति को पार्टी सचिव नियुक्त कर दिया जाता है। हमें नहीं पता कि वे किस युग में जी रहे हैं।'
उधर, कर्नाटक भाजपा ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाने और अदालत के आदेश के बारे में जनता को गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे पर ''एआइ द्वारा बनाई गई दुर्भावनापूर्ण तस्वीर'' प्रसारित करके फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है और उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग की।
