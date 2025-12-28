सीएम के साथ पोट्टी की AI फोटो साझा करने पर कांग्रेस नेता गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

पीटीआई,कोझिकोड। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी कांड में आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन की एआइ-जनरेटेड तस्वीर साझा करने के आरोप में कांग्रेस के नेता एन. सुब्रमण्यम को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की राज्य इकाई के सदस्य सुब्रमण्यम को पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पहले हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि ''गिरफ्तारी का तरीका एक तानाशाही शासक के आचरण के समान है। केरल को भय के माहौल की ओर धकेला जा रहा है। यह स्टालिन का रूस या इदी अमीन का युगांडा नहीं है। यह लोकतांत्रिक केरल है।''

माकपा ने दावा किया है कि इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रही तस्वीर एआइ जनरेटेड है। इस दावे पर अपनी प्रतिक्रिया में आरएसपी नेता शिबू बेबी जान ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ माकपा के नेताओं को एआइ का कोई ज्ञान नहीं है।