राजस्थान में कांग्रेस का 'अरावली बचाओ जनआंदोलन' शुरू, अजमेर में जोरदार प्रदर्शन
केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कांग्रेस ने 'अरावली बचाओ जनआंदोलन' शुरू किया। अजमेर में डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,अजमेर। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अरावली बचाओ अभियान एवं मनरेगा को लेकर कांग्रेसियों ने शनिवार को प्रदेशभर में 'अरावली बचाओ जनआंदोलन'जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसी क्रम में अजमेर जिले में भी कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शनिवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ.राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में करीब तीन किलोमीटर पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च अरावली पर्वतमाला की रक्षा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के संकल्प के साथ आयोजित किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।