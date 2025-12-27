राजस्थान में कांग्रेस का 'अरावली बचाओ जनआंदोलन' शुरू, अजमेर में जोरदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता,अजमेर। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अरावली बचाओ अभियान एवं मनरेगा को लेकर कांग्रेसियों ने शनिवार को प्रदेशभर में 'अरावली बचाओ जनआंदोलन'जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसी क्रम में अजमेर जिले में भी कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया।