'इस भ्रम को पार्टी हाईकमान खत्म करे' कर्नाटक कांग्रेस में डीके शिवकुमार से तनातनी के बीच बोले सिद्दरमैया 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर सत्ता की खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मंगलवार को कहा कि पार्टी हाईकमान को आखिरकार इस भ्रम को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लेना चाहिए।

उन्होंने एक बार फिर कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर वह पार्टी हाईकमान के फैसले को मानेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधायक पार्टी नेतृत्व और अपना राय साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं। 'हम तो पार्टी हाईकमान की बात मानेंगे' राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच, सत्ताधारी पार्टी के अंदर सत्ता की खींचतान तेज हो गई है। ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस सरकार 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंच गई। ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 में सिद्दरमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार के बीच एक कथित "पावर-शेयरिंग" समझौता हुआ था।

शिवकुमार का समर्थन करने वाले विधायकों की एक टीम के दिल्ली जाने के बारे में एक सवाल के जवाब में, सिद्दरमैया ने कहा, "उन्हें (विधायकों को) जाने दें, विधायकों को आजादी है। देखते हैं वे क्या राय देते हैं। आखिर में, हाईकमान को ही फैसला लेना है। हाईकमान जो कहेगा, हम वही मानेंगे।"

जब उनसे पूछा गया कि विधायकों के एक ग्रुप ने हाई कमान से इस मामले को खत्म करने की अपील की है तो उन्होंने कहा, "वे (विधायक) जो भी कहना चाहते हैं, उन्हें हाईकमान से कहने दें। आखिरकार, इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह खत्म करने के लिए हाईकमान को ही फैसला लेना है।"

शिवकुमार के समर्थकों ने पार्टी हाईकमान के नेताओं से की मुलाकात पार्टी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि शिवकुमार का समर्थन करने वाले छह कांग्रेस विधायकों का एक ग्रुप 23 नवंबर को हाईकमान के नेताओं से मिलने के लिए नई दिल्ली गया था। उन्होंने यह भी कहा कि शिवकुमार को सीएम बनाने के लिए जल्द ही कुछ और विधायकों के भी दिल्ली आने की संभावना है।