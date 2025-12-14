कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे, वीडियो वायरल; भड़की भाजपा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राजधानी का सियासी पारा आसमान छूने लगा है। रामलीला मैदान में कांग्रेस सरकार की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर विवादित नारे लगाए गए, जिसे लेकर अब बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारों ने कांग्रेस के उद्देश्य को साफ कर दिया है। वो पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विवादित नारों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है।
बीजेपी ने दिया जवाब
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "अब इनका एजेंडा साफ हो गया है। यह SIR की बात नहीं है, यह संविधान पर वार का मामला नहीं है। SIR का नाम लेकर वो पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं? हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी दी थी। कांग्रेस 150 से ज्यादा बार पीएम मोदी को गाली दे चुकी है।"
रामलीला मैदान में रैली का आयोजन
बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भव्य रैली का आयोजन हुआ था। लाखों की संख्या में लोग इस रैली में पहुंचे। इस दौरान वोट चोरी और SIR के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। पूरे देश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।
बीजेपी नेता संबित पात्रा ने क्या कहा?
बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के अनुसार, "यह हमारे प्यारे नेता का अपमान है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अभी तक यह नारा नहीं सुना है। अगर सचमुच ऐसे नारे लगाए गए हैं, तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस अभी भी जनता की मर्जी को नहीं समझ पाई है। उन्होंने जब भी पीएम मोदी और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया।"
