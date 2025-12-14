कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे, वीडियो वायरल; भड़की भाजपा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राजधानी का सियासी पारा आसमान छूने लगा है। रामलीला मैदान में कांग्रेस सरकार की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर विवादित नारे लगाए गए, जिसे लेकर अब बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारों ने कांग्रेस के उद्देश्य को साफ कर दिया है। वो पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विवादित नारों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है।

बीजेपी ने दिया जवाब

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "अब इनका एजेंडा साफ हो गया है। यह SIR की बात नहीं है, यह संविधान पर वार का मामला नहीं है। SIR का नाम लेकर वो पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं? हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी दी थी। कांग्रेस 150 से ज्यादा बार पीएम मोदी को गाली दे चुकी है।"