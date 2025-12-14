Congress Rally LIVE: कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली में जुटी भीड़, थोड़ी देर में संबोधित करेंगे राहुल गांधी

Language
    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली के लिए कार्यकर्ता जुटे हैं। सुबह से ही मैदान में भारी भीड़ है और कार्यकर्ता नारे ...और पढ़ें

    रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में पहुंचे कार्यकर्ता। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली के लिए रामलीला मैदान में विभिन्न राज्यों से पार्टी कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता मैदान के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिससे अच्छी-खासी भीड़ नजर आ रही है। कार्यकर्ता उत्साह के साथ नारे लगा रहे हैं और रैली स्थल पर मोहब्बत की दुकान नामक चाय की स्टॉल पर नाश्ता कर रहे हैं।

    रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन मंच अभी लगभग खाली है। सभी की निगाहें बड़े नेताओं के इंतजार पर टिकी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित अन्य शीर्ष नेता करीब एक से डेढ़ बजे मैदान पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली कथित वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है।

    दिल्ली से सभी प्रमुख नेता मौजूद हैं। इसमें पूर्व सांसद अजय माकन, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा व अन्य मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार चोरी के वोटों से बन रही है। आज देश में लाखों लोग ऐसे, जिनका अता पता ही नहीं क्योंकि उनका वोट ही कट गया। निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में अभियान चलाएंगे।

    भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा- देश को आजादी दिलाने और संविधान बनाने में कांग्रेस की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन आज भाजपा ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। चुनाव आयोग की वोट चोरी से ही भाजपा की सरकार बन रही है। जिस दिन यह चोरी रुक गई, भाजपा की सरकार भी सत्ता से चली जाएगी। तब कांग्रेस की सरकार बनेगी।

    कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की राजनीति की है। लेकिन यह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी बार बार प्रमाण दे रहे कि वोट चोरी हो रही है, मगर चुनाव आयोग ने एक जांच तक नहीं बिठाई। अब हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। आज इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर जो शक्ति प्रदर्शित की है, काबिलेतारीफ है। हमारी लंबी लड़ाई जारी रहेगी। न्याय लेकर रहेंगे।

    हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 77 साल पहले जब लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो जनता को सबसे बड़ी ताकत वोट डालने की दी थी। कांग्रेस ने इस ताकत को हमेशा बचाए रखा। लेकिन भाजपा ने वोट की ताकत को ही कमजोर कर दिया। आज इस महारैली में इतनी बड़ी संख्या में आकर कार्यकर्ताओ ने साबित कर दिया कि इस ताकत को वापस बचाकर रहेंगे।

    दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि देश में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके खिलाफ पार्टी के अभियान में पांच करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया है। लोगों ने अब ठान लिया है कि वोट चोरों को सत्ता से हटा कर ही दम लेंगे