    क्या रूस ने सचमुच पाकिस्तान को बेचा JF-17 का इंजन? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि रूस भारत की अपील को अनदेखा करते हुए पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बेच रहा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि रूस ने खुद भी इन खबरों को गलत बताया है।

    कांग्रेस ने रूस पर लगाया पाकिस्तान को लड़ाकू विमान का इंजन देने का आरोप। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है। अमेरिकी टैरिफ की मार झेलने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा दावा किया है। मगर, बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।

    कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत का जिगरी दोस्त रूस पाकिस्तान के जेएफ-17 लड़ाकू विमान को इंजन बेच रहा है। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को झूठा करार दिया है।

    कांग्रेस का आरोप

    कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने भारत की तमाम अपील को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के चीनी निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत RD-93MA इंजन की आपूर्ति क्यों शुरू कर दी?"

    जयराम रमेश का कहना है कि पाकिस्तान ने इसी लड़ाकू विमान का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था। भारत के वायु सेना प्रमुख ने कहा है कि JF-17 उन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों में शामिल हो सकता है जिन्हें भारतीय वायु सेना ने इस साल मई में मार गिराया था।

    जयराम रमेश के अनुसार,

    कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के दखल देने के बाद भी यह सौदा हुआ। सरकार क बताना चाहिए कि रूस पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? भारत, पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने में नाकाम रहा है।

    बीजेपी ने किया पलटवार

    जयराम रमेश के सवाल पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया है। अमित मालवीय का कहना है, "रूस ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। जयराम रमेश ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली वेबसाइट का हवाला देते हुए यह दावा किया है। हालांकि, इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह महज एक झूठी सूचना है।"

