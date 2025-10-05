क्या रूस ने सचमुच पाकिस्तान को बेचा JF-17 का इंजन? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा?
कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि रूस भारत की अपील को अनदेखा करते हुए पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बेच रहा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि रूस ने खुद भी इन खबरों को गलत बताया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है। अमेरिकी टैरिफ की मार झेलने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा दावा किया है। मगर, बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत का जिगरी दोस्त रूस पाकिस्तान के जेएफ-17 लड़ाकू विमान को इंजन बेच रहा है। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को झूठा करार दिया है।
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने भारत की तमाम अपील को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के चीनी निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत RD-93MA इंजन की आपूर्ति क्यों शुरू कर दी?"
जयराम रमेश का कहना है कि पाकिस्तान ने इसी लड़ाकू विमान का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था। भारत के वायु सेना प्रमुख ने कहा है कि JF-17 उन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों में शामिल हो सकता है जिन्हें भारतीय वायु सेना ने इस साल मई में मार गिराया था।
जयराम रमेश के अनुसार,
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के दखल देने के बाद भी यह सौदा हुआ। सरकार क बताना चाहिए कि रूस पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? भारत, पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने में नाकाम रहा है।
The Modi government must explain why Russia - once India’s most reliable strategic ally - has chosen to ignore New Delhi’s appeals and proceed with supplying advanced RD-93MA engines to Pakistan’s fleet of Chinese-made JF-17 fighter jets. The latest Block III variant of this…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 4, 2025
बीजेपी ने किया पलटवार
जयराम रमेश के सवाल पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया है। अमित मालवीय का कहना है, "रूस ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। जयराम रमेश ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली वेबसाइट का हवाला देते हुए यह दावा किया है। हालांकि, इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह महज एक झूठी सूचना है।"
Russia has dismissed reports of Moscow proceeding with the supply of RD-93MA engines to Pakistan for integration into the JF-17 Thunder Block III fighter jets.
Jairam Ramesh relied on a story published by NBT, which in turn quoted a little-known website notorious for pushing… https://t.co/iocAtPvPfG pic.twitter.com/iengQOdEkr— Amit Malviya (@amitmalviya) October 5, 2025
