ऑपरेशन ब्लू स्टार को चिदंबरम ने बताया 'बहुत बड़ी गलती' तो कांग्रेस हुई नाराज, कहा- 'पार्टी के लिए शर्मिंदगी...'

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम के 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' पर दिए गए बयान से पार्टी नेतृत्व नाराज है। चिदंबरम ने कहा था कि ऑपरेशन ब्लूस्टार एक गलती थी, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर चुकाई। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाले बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। पार्टी इस बात से परेशान है कि ऐसे बयान बार-बार क्यों आ रहे हैं।

    कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम के 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व "बेहद नाराज" है और सूत्रों ने रविवार को बताया कि उनका मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

    चिदंबरम ने शनिवार को कसौली में एक साहित्यिक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर इस गलती की कीमत चुकाई।

    कांग्रेस नेतृत्व का क्या कहना है?

    पार्टी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि वरिष्ठ नेताओं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी से सब कुछ मिला है, को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाले बयान देने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और यह आदत नहीं बननी चाहिए।"

    उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उनके बार-बार दिए गए बयान पार्टी के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, जो सही नहीं है।

    सूत्रों ने चिदंबरम के संदर्भ में कहा, "शीर्ष पार्टी नेतृत्व और पूरी पार्टी बहुत परेशान है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात से परेशान हैं कि ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है।" चिदंबरम ने हाल ही में कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनसे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।

    क्या कहा था चिदंबरम ने?

    हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में चिदंबरम ने कहा, "सभी आतंकवादियों को वापस लाने और पकड़ने का एक तरीका था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। सभी आतंकवादियों को वापस लाने और पकड़ने का एक तरीका था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था और मैं मानता हूं कि श्रीमती गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, लेकिन यह गलती सेना, खुफिया विभाग, पुलिस और नागरिक सुरक्षा का सम्मिलित निर्णय था और आप इसके लिए पूरी तरह से श्रीमती गांधी को दोषी नहीं ठहरा सकते।"

