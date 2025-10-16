जस्टिस अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नहीं होगा ट्रांसफर? कोलेजियम ने प्रस्ताव लिया वापस  

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश वापस ले ली है। कोलेजियम ने मामले पर पुनर्विचार करने के बाद जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 25 अगस्त और 26 अगस्त 2025 को हुई बैठक में कुल 14 हाई कोर्ट न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव पारित किया था।

जजों के ट्रांसफर की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी कोलेजिमय ने जिन 14 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी उस सूची में सबसे पहला नाम जस्टिस अतुल श्रीधरन का था। कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी लेकिन सरकार ने जस्टिस श्रीधरन का मामला कोलेजियम को वापस भेजते हुए कोलेजियम से अनुरोध किया था कि वह जस्टिस श्रीधरन के स्थानांतरण पर पुनर्विचार करे।