'नहीं कर सकते खुद का बचाव', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद में एअर इंडिया प्लेन क्रैश में 260 लोगों की मौत के चार महीने बाद कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अर्जी देकर प्लेन क्रैश की न्यायिक निगरानी जांच की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

88 साल के पुष्करराज सभरवाल इस मामले में पहले पिटीशनर हैं, जबकि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स दूसरा। पिटीशनर का कहना है कि प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच बहुत ही ज्यादा गलत है। उनका कहना है कि जांच टीम ज्यादातर पायलटों पर फोकस कर रही है, जो अब अपना बचाव भी नहीं कर सकते।

पिटीशन में क्या कहा गया? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि इंसानी गलती की वजह से यह हादसा हुआ। पिटीशन में कहा गया है, "जांच के मौजूदा तरीके की वजह से उन दूसरे ज्यादा भरोसेमंद टेक्निकल और प्रोसीजरल फैक्टर्स की ठीक से जांच नहीं हो पाई है, या उन्हें खारिज नहीं किया जा सका है।" जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। इसमें आगे कहा गया है, "पिटीशनर इस बात पर जोर देते हैं कि खास खुलासे के जरिए गलत जानकारी देना, खासकर उन क्रू के खिलाफ जो अपना बचाव नहीं कर सकते, असली वजह का पता लगाने में रुकावट डालता है और भविष्य की फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरा है - इसलिए एक न्यूट्रल कोर्ट की राय की जरूरत है।"

पिटीशन में उठाए गए सवाल पिटीशन में पांच लोगों की इन्वेस्टिगेशन टीम के कंपोजिशन पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि यह नेचुरल जस्टिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकता। कहा गया, "टीम में DGCA, स्टेट एविएशन अथॉरिटीज के ऑफिसर्स का दबदबा है, जिनके प्रोसीजर, ओवरसाइट और पॉसिबल कमियां सीधे इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। इसके अलावा, ऑफिसर्स को DG, AAIB के कंट्रोल में रखा गया है, जिससे ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां सिविल एविएशन को रेगुलेट और ओवरसी करने के लिए जिम्मेदार एंटिटीज ही असल में खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं।"

पिटीशन में कहा गया है, "सिर्फ एक ज्यूडिशियली मॉनिटर्ड, एक्सपर्ट्स की जांच, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अलग हो, इस दुखद घटना के असली कारणों का पूरी तरह से, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद पता लगा सकती है, जवाबदेही बनाए रख सकती है, और ऐसी बड़ी नाकामियों को दोबारा होने से रोक सकती है।"