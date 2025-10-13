Language
    कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में एक्शन, Sresan Pharma कंपनी से जुड़े परिसरों पर ED की छापामारी

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:39 AM (IST)

    मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद, तमिलनाडु की निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसा है। कंपनी से जुड़े कई परिसरों पर छापामारी की गई है। कंपनी के मालिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई कफ सीरप से हुई मौतों के बाद की जा रही है।

    कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी Sresan Pharma कंपनी से जुड़े परिसरों पर ED की छापामारी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की जान गई है। इस कफ सीरप को एमपी समेत कई राज्यों में बैन कर दिया गया है। सीरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मा के खिलाफ फिर एक बड़ा एक्शन लिया गया है।

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फार्मा से जु़ड़े कई परिसरों में सोमवार को छापामारी की है। हालांकि, छापामारी से जुड़ी अधिक डिटेल आनी बाकी है। बता दें कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप को श्रीसन फार्मा ही बनाती है।

    कंपनी के मालिक हो चुके हैं गिरफ्तार

    बता दें इस फार्मा कंपनी के केस दर्ज किया गया है। फार्मास्युटिकल कंपनी स्रसेन फार्मा के मालिक रंगनाथन को चेन्नई में मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। अब कंपनी से जुड़े परिसरों में ईडी की छापामारी चल रही है।

    गौरतलब है कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की जान गई है। वहीं, राजस्थान में भी इस सीरप के सेवन से बच्चों ने अपनी जान खोई है। (इनपुट एजेंसी के साथ)