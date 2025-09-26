दीपावली से पहले कोल इंडिया ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, एक करोड़ का बीमा और बोनस का एलान
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। कर्मचारियों के लिए बीमा राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं। कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों में एक समान ड्रेस कोड लागू किया गया है। एक्स-ग्रेशिया राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त त्योहारी तोहफा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने सभी गैर-कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), इसकी सहायक कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के सभी कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।
सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है कर्मचारियों के लिए बीमा राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना। इस योजना के तहत कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, जिससे उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, पहली बार अस्थायी कर्मचारियों को भी बीमा कवर प्रदान किया गया है, जो समावेशी कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस बीमा योजना में भी अस्थायी कर्मचारियों को प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी।
कोल इंडिया और सहायक कंपनियों के लिए समान ड्रेस कोड
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने उक्त कदमों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों में एक समान ड्रेस कोड लागू किया गया है। यह ड्रेस कोड, जो सीएमडी से लेकर सामान्य कर्मचारी तक सभी के लिए एक जैसा होगा और यह कोयला क्षेत्र में समानता, एकता और एक पहचान का प्रतीक है।
इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के परिवारों को कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए एक्स-ग्रेशिया राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सीआइएल व इसकी सब्सिडियरियों के 2.09 लाख कर्मचारियों और सिंगनेरी कोलियरीज के 38 हजार कर्मचारियों में से प्रत्येक को 1,03,000 रुपये का बोनस मिलेगा जो प्रदर्शन आधारित होगा। सीआइएल ने बताया है कि इससे 2,153.82 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
