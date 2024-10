सीएम एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने उड़ान के पांच मिनट बाद जमीन पर उतारा

सतारा जिले के एसपी समीर शेख ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'पुणे और सतारा में मौसम साफ था, लेकिन उड़ान भरने के बाद अचानक बादल छा गए। पायलट ने कोई अशांति या आपातकालीन कॉल नहीं की, लेकिन एहतियात के तौर पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को वापस मूल स्थान पर ले जाने का फैसला किया। हेलीकॉप्टर वापस आया और 5 मिनट के भीतर लगभग 4 बजे लैंड किया। बाद में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे एयरपोर्ट जाने के लिए सड़क मार्ग लिया।'

Weather was clear in Pune and Satara but after taking off, suddenly some clouds formed, there was no turbulence or emergency call by the pilot but as a precautionary measure pilot decided to take back the helicopter to the origin. The helicopter came back and landed within 5… pic.twitter.com/R2Mny8HLwT