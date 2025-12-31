Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    गुजरात के सानंद के पास दो समुदायों के बीच झड़प, 30 हिरासत में (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले के सानंद कस्बे के पास एक मामूली बात पर कहासुनी के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। इस मामले में पुलिस ने लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया है।

    एक अधिकारी ने बताया कि यह झड़प सोमवार रात और फिर मंगलवार सुबह कलाना गांव में हुई। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने कहा कि कुछ युवकों के बीच कहासुनी के बाद दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए। बाद में उन्होंने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके।

    उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थिति नियंत्रण में है। घटना का विवरण देते हुए जाट ने कहा कि सोमवार शाम को जब एक समुदाय के दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव के तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो वहां बैठे दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया और पूछा कि वे उन्हें क्यों देख रहे हैं।

    ये युवा कुछ समय से इंटरनेट मीडिया पर लोकप्रियता के मुद्दे पर आपस में मतभेद रखते थे। दोनों समूह इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर एक-दूसरे से अधिक प्रसिद्ध होने का दावा करते थे।