गुजरात के सानंद के पास दो समुदायों के बीच झड़प, 30 हिरासत में

पीटीआई, अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले के सानंद कस्बे के पास एक मामूली बात पर कहासुनी के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। इस मामले में पुलिस ने लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह झड़प सोमवार रात और फिर मंगलवार सुबह कलाना गांव में हुई। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने कहा कि कुछ युवकों के बीच कहासुनी के बाद दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए। बाद में उन्होंने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थिति नियंत्रण में है। घटना का विवरण देते हुए जाट ने कहा कि सोमवार शाम को जब एक समुदाय के दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव के तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो वहां बैठे दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया और पूछा कि वे उन्हें क्यों देख रहे हैं।