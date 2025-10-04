Language
    केंद्र ने शुरू किया 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान, निर्मला सीतारमण ने बताया इसका उद्देश्य

    By Agency Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दावा न की गई संपत्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। बैंकों और नियामकों के पास बिना दावे की 1.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां पड़ी हैं जिन्हें सही मालिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

    केंद्र ने शुरू किया 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, गांधीनगर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को गुजरात से आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान शुरू किया। यह दावा न की गई संपत्तियों को लेकर राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए तीन महीने तक चलने वाला अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी दावा न की गई जमा राशि, बीमा भुगतान, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड आय का पता लगाने और उसे दिलाने में मदद करना है।

    सीतारमण ने कहा कि बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये सही मालिकों तक पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों से दावा न की गई इन संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए तीन 'ए' अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन पर काम करने कहा है।

    क्या बोलीं वित्त मंत्री?

    सीतारमण ने कहा, ''बिना दावा की गई धनराशि बैंकों, आरबीआइ या आइईपीएफ (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष) के पास पड़ी है। हमें इन निधियों के असली मालिकों और दावेदारों का पता लगाना होगा और उन्हें धनराशि सौंपनी होगी।''

    सही काजज मिलने पर सौंपे जाएंगे पैसे

    उन्होंने कहा, ''वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, 1,84,000 करोड़ रुपये वहां पड़े हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि यह पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप जब चाहें उचित कागजात के साथ आ सकते हैं। आपको पैसा दे दिया जाएगा। सरकार इसकी संरक्षक है।'' वित्त मंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहुत आभारी हैं, ''जिन्होंने एक बार मुझे सलाह दी थी कि मैं लोगों के बीच जाऊं और उनसे उनका हक मांगने के लिए कहूं।'

