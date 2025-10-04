केंद्र ने शुरू किया 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान, निर्मला सीतारमण ने बताया इसका उद्देश्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दावा न की गई संपत्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। बैंकों और नियामकों के पास बिना दावे की 1.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां पड़ी हैं जिन्हें सही मालिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

पीटीआई, गांधीनगर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को गुजरात से आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान शुरू किया। यह दावा न की गई संपत्तियों को लेकर राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए तीन महीने तक चलने वाला अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी दावा न की गई जमा राशि, बीमा भुगतान, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड आय का पता लगाने और उसे दिलाने में मदद करना है।

सीतारमण ने कहा कि बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये सही मालिकों तक पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों से दावा न की गई इन संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए तीन 'ए' अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन पर काम करने कहा है।

क्या बोलीं वित्त मंत्री? सीतारमण ने कहा, ''बिना दावा की गई धनराशि बैंकों, आरबीआइ या आइईपीएफ (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष) के पास पड़ी है। हमें इन निधियों के असली मालिकों और दावेदारों का पता लगाना होगा और उन्हें धनराशि सौंपनी होगी।''