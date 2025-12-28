यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान में जुटा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 24 घंटे काम कर रहा कंट्रोल रूम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (पीएसीआर) की शुरुआत की है। यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है। मंत्रालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), एयरलाइनों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के अधिकारियों सहित कई लोग इस केंद्र में काम कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन में बाधाओं के मद्देनजर पीएसीआर को शुरू किया गया। इसके अलावा, कोहरे और अन्य समस्याओं के कारण भी उड़ानों में रुकावट और देरी हुई है।

नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि शिकायत निवारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न माध्यम से उठाई गई हवाई यात्रियों की शिकायतों का समाधान पीएसीआर के माध्यम से किया जा रहा है। एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय से समय पर समाधान रहा है।

एयरसेवा, इंटरनेट मीडिया और काल चैनलों के माध्यम से प्राप्त 13 हजार से अधिक यात्री शिकायतों का समाधान किया गया है। उड़ान रद होने से लेकर खोए हुए सामान तक और यहां तक कि उड़ान में भोजन नहीं परोसे जाने सबंधी शिकायतों का भी समाधान किया गया है।