    यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान में जुटा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 24 घंटे काम कर रहा कंट्रोल रूम

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष यात्रियों की शिकायतों का समाधान कर रहा है। यह पहल हवाई यात्रा से संबंधित समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटाने के ...और पढ़ें

    यात्रियों की शिकायतों के समाधान कर रहा नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (पीएसीआर) की शुरुआत की है। यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है।

    मंत्रालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), एयरलाइनों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के अधिकारियों सहित कई लोग इस केंद्र में काम कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन में बाधाओं के मद्देनजर पीएसीआर को शुरू किया गया। इसके अलावा, कोहरे और अन्य समस्याओं के कारण भी उड़ानों में रुकावट और देरी हुई है।

    नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि शिकायत निवारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न माध्यम से उठाई गई हवाई यात्रियों की शिकायतों का समाधान पीएसीआर के माध्यम से किया जा रहा है। एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय से समय पर समाधान रहा है।

    एयरसेवा, इंटरनेट मीडिया और काल चैनलों के माध्यम से प्राप्त 13 हजार से अधिक यात्री शिकायतों का समाधान किया गया है। उड़ान रद होने से लेकर खोए हुए सामान तक और यहां तक कि उड़ान में भोजन नहीं परोसे जाने सबंधी शिकायतों का भी समाधान किया गया है।

    इंडिगो के ग्राहक अनुभव निदेशक प्रतीक अर्जुन सेन ने कहा कि यात्रियों की ओर से कई तरह की शिकायतें आ रही हैं और शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पाइसजेट के सहायक प्रबंधक अजीत तिवारी ने कहा कि यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। एअर इंडिया एक्सप्रेस की कस्टमर हेप्पीनेस टीम की सदस्य लिसा अग्रवाल ने कहा कि शिकायतों का समाधान प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर किया जाने का प्रयास किया जाता है।

     