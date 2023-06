लायड आस्टिन ने दिखाया आईना तो बौखलाया चीन, कहा- विश्व पर आधिपत्य जमाने के लिए हर हथकंडे अपनाता है अमेरिका

बीजिंग, एएनआइ। चीन ने खुद को विश्व शांति और समृद्धि में योगदान देने वाला देश बताते हुए अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका अपना आधिपत्य जमाने के लिए सभी प्रकार के उपायों का सहारा लेता है, लेकिन इसका खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ता है।

दरअसल, चीन ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे सामने चीन की धमकियां और जबरदस्ती, यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां हैं।

"China is a contributor to world peace and prosperity. It is the US, not China, who resorts to all types of measures for coercion and hegemony. Victims of US coercion and bullying include its allies and partners, with developing countries bearing the brunt of it": Spokesperson of…