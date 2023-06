अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिया गया ‘गार्ड ऑफ ऑनर’, राजनाथ सिंह के साथ की द्विपक्षीय बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तिनों सेना के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ऑस्टिन रविवार को भारत पहुंचे और आज राजनाथ सिंह से मुलाकात की।

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रविवार (4 जून) को सिंगापुर से भारत पहुंचे। पेंटागन प्रमुख की अगवानी भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने की। लॉयड ने भारत पहुंचकर अपने चार देशों के दौरे के तीसरे चरण की शुरुआत की है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ने ट्वीट किया, ''हमारी (भारत-अमेरिका की) प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के बारे में चर्चा के लिए प्रमुख नेताओं से मिलने के लिए मैं भारत लौट रहा हूं। हम साथ में मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं।''

I’m returning to India to meet with key leaders for discussions about strengthening our Major Defense Partnership.



Together, we're advancing a shared vision for a free and open Indo-Pacific.